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13.10.2020 - 12:33 |

Son Dakika | Sırplar önceliği kulübe verdi

Sırbistan Milli Takımı Türkiye’ye 8 önemli oyuncusundan yoksun geldi. Futbolcuların kulüpleriyle varılan mutabakat nedeniyle bu isimler kafileye alınmadı.

Son Dakika | Sırplar önceliği kulübe verdi
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Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

UEFA Uluslar Ligi’nde yarın Türkiye ile karşı karşıya gelecek olan Sırbistan, Türkiye’ye bir çok önemli oyuncusundan yoksun geldi. Sırpların 8 önemli futbolcusu, kritik karşılaşma öncesi kadro dışı bırakıldı.   

Belgrad derbisinin önemi Teknik ekibin tercihinden çok, durumun, bu yönde oyuncuların kulüpleriyle varılan mutabakattan kaynaklandığı ortaya çıktı. Kafilenin dışında bırakılan isimlerden Kızılyıldız ve Partizanlı futbolcular için hafta sonu oynanacak derbinin etkili olduğu belirtildi.   Takımın yıldızı Tadic de yok  Diğer futbolcular için de kulüpleriyle anlaşıldığı ve milli takım kadrosuna alınmadıkları ifade edildi. Takımın yıldızı denebilecek kanat oyuncusu Dusan Tadic, bu isimler arasında en dikkat çekici oyuncu olarak öne çıktı. Norveç maçının ardından milli takımdan ayrılan Veljkovic de bu isimler arasında yer aldı.

Bu oyuncular ve oynadıkları takımları şöyle:    

Dusan Tadic Ajax  
Milivojevic C. Palace 
Veljkovic W.Bremen 
Marko Grujic Porto  
Rockov Fehervar 
Pavlovic Monaco  
Katai Kızılyıldız 
Zdjelar Partizan 

Son Dakika | Sırplar önceliği kulübe verdi

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