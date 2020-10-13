Son Dakika | Sırplar önceliği kulübe verdi
Sırbistan Milli Takımı Türkiye’ye 8 önemli oyuncusundan yoksun geldi. Futbolcuların kulüpleriyle varılan mutabakat nedeniyle bu isimler kafileye alınmadı.
Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler
UEFA Uluslar Ligi’nde yarın Türkiye ile karşı karşıya gelecek olan Sırbistan, Türkiye’ye bir çok önemli oyuncusundan yoksun geldi. Sırpların 8 önemli futbolcusu, kritik karşılaşma öncesi kadro dışı bırakıldı.
Belgrad derbisinin önemi Teknik ekibin tercihinden çok, durumun, bu yönde oyuncuların kulüpleriyle varılan mutabakattan kaynaklandığı ortaya çıktı. Kafilenin dışında bırakılan isimlerden Kızılyıldız ve Partizanlı futbolcular için hafta sonu oynanacak derbinin etkili olduğu belirtildi. Takımın yıldızı Tadic de yok Diğer futbolcular için de kulüpleriyle anlaşıldığı ve milli takım kadrosuna alınmadıkları ifade edildi. Takımın yıldızı denebilecek kanat oyuncusu Dusan Tadic, bu isimler arasında en dikkat çekici oyuncu olarak öne çıktı. Norveç maçının ardından milli takımdan ayrılan Veljkovic de bu isimler arasında yer aldı.
Bu oyuncular ve oynadıkları takımları şöyle:
Dusan Tadic Ajax
Milivojevic C. Palace
Veljkovic W.Bremen
Marko Grujic Porto
Rockov Fehervar
Pavlovic Monaco
Katai Kızılyıldız
Zdjelar Partizan