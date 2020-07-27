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27.07.2020 - 11:22 |

Son dakika - Sivasspor, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın ayrılığını açıkladı

DG Sivasspor, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Son dakika - Sivasspor, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş'ın ayrılığını açıkladı
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Demir Grup Sivasspor, kontratı biten Emre Kılınç'a hizmetlerinden ötürü teşekkür etti. 

Sivasspor'un açıklaması şöyle;

3,5 sezon boyunca formamızı terleten, sahada kazanmak için her şeyini oraya koyan ve güzel anılarla Demir Grup Sivasspor'umuzdan ayrılan Emre Kılınç'a kulübümüze yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki futbol hayatında başarılar dileriz. Yolun açık olsun Emre.

Mert Hakan da açıklandı

Demir Grup Sivasspor, Mert Hakan Yandaş'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.

Demir Grup Sivasspor, Mert Hakan Yandaş'ın takımdan ayrıldığını açıkladı. Sivasspor'dan yapılan açıklamada, "3 sezon boyunca Demir Grup Sivasspor'umuzda forma giyen; azmiyle, hırsıyla ve çalışkanlığıyla güzel anılar paylaştığımız Mert Hakan Yandaş’a kulübümüze yaptığı tüm hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonra ki kariyerinde başarılar dileriz. Her şey gönlünce olsun Mert Hakan." ifadelerine yer verildi.

Son dakika - Sivasspor, Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaşın ayrılığını açıkladı

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