Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSivasspor Haberleri Son dakika | Sivasspor, Kerem Atakan Kesgin ile anlaştı!
30.08.2020 - 20:26 | | AA

Son dakika | Sivasspor, Kerem Atakan Kesgin ile anlaştı!

Sivasspor, 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Son dakika | Sivasspor, Kerem Atakan Kesgin ile anlaştı!
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Kerem Atakan Kesgin'i transfer etti. 

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor'un, geçen sezon Göztepe forması giyen Kerem Atakan Kesgin ile 3 yıllık anlaşmaya vardığı bildirildi. 

Ümit Milli Takım'ın 4 Eylül Cuma günü Andorra 21 Yaş Altı Milli Takımı ile İstanbul'da oynayacağı 2021 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçının aday kadrosuna çağrılan Kerem Atakan, imzanın ardından kamptan ayrılarak İstanbul'a gitti. 

Tokat'ta dünyaya gelen 19 yaşındaki oyuncu, futbola Bucaspor altyapısında başladı, 2018 yılında ise Göztepe'ye transfer oldu.

Son dakika | Sivasspor, Kerem Atakan Kesgin ile anlaştı

Sivasspor'un Bolu Kampı

    94. Gazi Koşusu'nda zafer Call To Victory'nin oldu!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. MARINBASE 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası yapıldı
      MARINBASE 30 Ağustos Zafer Bayramı Golf Turnuvası yapıldı
    2. Son dakika | Sivasspor, Kerem Atakan Kesgin ile anlaştı!
      Son dakika | Sivasspor, Kerem Atakan Kesgin ile anlaştı!
    3. Son dakika | Bursaspor'da Erkan Kamat başkan seçildi!
      Son dakika | Bursaspor'da Erkan Kamat başkan seçildi!
    4. Galatasaray haberleri | Muslera: "Benden Cavani ve Luis Suarez'i istiyorlar"
      Galatasaray haberleri | Muslera: "Benden Cavani ve Luis Suarez'i istiyorlar"
    5. Beşiktaş transfer haberleri | Emre Kocadağ: "Kalinic ve Cisse ile görüşüyoruz"
      Beşiktaş transfer haberleri | Emre Kocadağ: "Kalinic ve Cisse ile görüşüyoruz"



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Beşiktaş transfer haberleri | Francisco Montero yarın İstanbul'da olacak!

    Beşiktaş transfer haberleri | Francisco Montero yarın İstanbul'da olacak!

    Son dakika | 94. Gazi Koşusu'nda zafer Call To Victory'nin oldu!

    Son dakika | 94. Gazi Koşusu'nda zafer Call To Victory'nin oldu!

    Son dakika... Formula 1'de Belçika Grand Prix'sini Lewis Hamilton kazandı!

    Son dakika... Formula 1'de Belçika Grand Prix'sini Lewis Hamilton kazandı!

    Ahmet Çelik kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Ahmet Çelik kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Sıradaki Haber