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12.09.2020 - 12:21 |

Son dakika | Sivasspor'da Appindangoye şoku! 8 hafta yok...

Sivasspor, Aaron Appindangoye'nin ameliyat olacağını ve 8 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Son dakika | Sivasspor'da Appindangoye şoku! 8 hafta yok...
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İşte Sivasspor'un resmi sitesinden yapılan açıklama;

Futbolcumuz Aaron Appindangoye’nin sağlık durumu hakkında bilgilendirme:

Kulüp Doktorumuz Burak Ayyıldız, sakatlığı bulunan sporcumuz Aaron Appindangoye’nin sağlık durumu hakkında resmi internet sitemize açıklamada bulundu.

Ayyıldız, şu ifadeleri kullandı:

“Oyuncumuz Aaron Appindangoye geçtiğimiz sezon sonunda sol ayak bileğinden yaşadığı sakatlık nedeniyle bugün Acıbadem Kayseri Hastanesi’nde Prof. Dr. Sinan Karaoğlu tarafından ameliyat edilecek. Sol ayak bileğinde kronik zeminde oluşan kıkırdak ve kemik problemleri bulunan oyuncumuzun 8 hafta sonra müsabakalara hazır hale gelmesini planlıyoruz.”

Son dakika | Sivassporda Appindangoye şoku 8 hafta yok...

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