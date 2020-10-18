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18.10.2020 - 20:22 | | AA

Son Dakika | Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt 3 hafta sahalardan uzak kalacak

Demir Grup Sivasspor'da, Süper Lig'in 5. haftasındaki Hes Kablo Kayserispor maçında sakatlanan Erdoğan Yeşilyurt'un 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

Son Dakika | Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt 3 hafta sahalardan uzak kalacak
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Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, kulüp doktoru Burak Ayyıldız, orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt'un sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

Ayyıldız, "Oyuncumuz Erdoğan Yeşilyurt, Kayserispor maçının ikinci yarısında ayağına aldığı darbe neticesinde sakatlandı. Sağ ayak bileği dış yan bağlarında ileri seviye yırtık oluşan oyuncumuzun tedavisine başlanılmış olup, 3 hafta sonra müsabakalara hazır hale gelmesini planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Son Dakika | Sivassporda Erdoğan Yeşilyurt 3 hafta sahalardan uzak kalacak

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