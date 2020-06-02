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02.06.2020 - 21:24 |

Son dakika | Sivasspor'da Koronavirüs testlerinin hepsi negatif çıktı

Sivasspor, yapılan koronavirüs testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Son dakika | Sivasspor'da Koronavirüs testlerinin hepsi negatif çıktı
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Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara üçüncü kez uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi. 

Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan üçüncü Kovid-19 testleri sonuçlanmış ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.

Son dakika | Sivassporda Koronavirüs testlerinin hepsi negatif çıktı

Sivassporlu Oyuncular Virüs Testinden Geçti

 

 

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