02.06.2020 - 21:24 |
Son dakika | Sivasspor'da Koronavirüs testlerinin hepsi negatif çıktı
Sivasspor, yapılan koronavirüs testlerinde pozitif vakaya rastlanmadığını açıkladı.
Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da teknik ekip, futbolcu ve çalışanlara üçüncü kez uygulanan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığı bildirildi.
Sivasspor Kulübünden yapılan açıklamada, "A takım futbolcularımıza, teknik heyetimize, idari kadromuza, destek ekibimize, tesislerimizde ve stadyumda görevli olan tüm personellerimize yapılan üçüncü Kovid-19 testleri sonuçlanmış ve bu testte de hiçbir pozitif vakaya rastlanmamıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.
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