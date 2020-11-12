SÃ¼per Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un teknik direktÃ¶rÃ¼ RÄ±za Ã‡alÄ±mbay, hakem yÃ¶netimlerine tepki gÃ¶stererek, "Ligde hakem hatalarÄ± oluyor ama bize daha Ã§ok oluyor." ifadesini kullandÄ±.Â

Ã‡alÄ±mbay, kulÃ¼bÃ¼n internet sitesine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, kÄ±rmÄ±zÄ±-beyazlÄ± ekibin maÃ§larÄ±nda hakemlerin Ã§ok fazla hata yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼.Â

SÃ¼per Lig'e istedikleri gibi baÅŸlayamadÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan Ã‡alÄ±mbay, "SakatlarÄ±mÄ±zÄ±n artmasÄ±ndan dolayÄ± bayaÄŸÄ± sÄ±kÄ±ldÄ±k. MaÃ§lara istediÄŸimiz kadro ile Ã§Ä±kamadÄ±k. Mutlaka aksilikler oldu ama yine de iyi gitmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz. Avrupa kupalarÄ±nda da ilk galibiyetimizi aldÄ±k. Bu gruptan Ã§Ä±kacaÄŸÄ±mÄ±za da inanÄ±yorum. ÃœÃ§ maÃ§Ä±mÄ±z kaldÄ±, hepsi de final niteliÄŸinde." deÄŸerlendirmesinde bulundu.Â

Ã‡alÄ±mbay, SÃ¼per Lig maÃ§larÄ±nda ÅŸanssÄ±zlÄ±klar yaÅŸadÄ±klarÄ±nÄ± aktararak, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Daha iyi sonuÃ§lar almamÄ±z gerekiyor. OynadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z oyunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± bir tÃ¼rlÃ¼ alamadÄ±k. Bu arayÄ± Ã§ok iyi deÄŸerlendirip ligde de Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± olacaÄŸÄ±z. Avrupa kuplarÄ±ndaki tempo durduÄŸu zaman daha iyi olacaÄŸÄ±z. Ä°ki gÃ¼nde bir maÃ§ yapÄ±yoruz, bÃ¶yle sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± sÃ¼reÃ§ler yaÅŸayacaÄŸÄ±z. Ä°nÅŸallah bunlarÄ± da iyi ÅŸekilde bitireceÄŸiz."

"En bÃ¼yÃ¼k rakibimiz hakemdi"

Ã‡alÄ±mbay, ligin 8. haftasÄ±nda sahalarÄ±nda Galatasaray'a 2-1 maÄŸlup olduklarÄ± karÅŸÄ±laÅŸmada hakem hatalarÄ±na maruz kaldÄ±klarÄ±nÄ± savunarak, ÅŸunlarÄ± ifade etti:Â

"Pozisyonlar bulduk, penaltÄ± kazandÄ±k. Ã–zellikle son yarÄ±m saat Ã§ok iyi oynadÄ±k, tamamen oyunun kontrolÃ¼nÃ¼ aldÄ±k. Goller kaÃ§Ä±rdÄ±k, maalesef o maÃ§ta en bÃ¼yÃ¼k rakibimiz hakemdi. Bize gÃ¶re en az 2 penaltÄ± daha vardÄ±. BÃ¼tÃ¼n kamuoyu da bunu kabul etti. Hakem arkadaÅŸÄ±mÄ±z Ã§ekindi, cesaretli bir ÅŸekilde maÃ§Ä± yÃ¶netemedi. Biraz daha cesaretli olmasÄ± gerekiyordu. SÃ¼per Lig hakemi ise biraz daha cesaretli olup ne gerekiyorsa onu vermeliydi. Bize de Galatasaray'a da. Ligde hakem hatalarÄ± oluyor ama bize daha Ã§ok oluyor. Hep sÃ¶ylÃ¼yorum, biz hiÃ§bir zaman hakem hatasÄ±ndan maÃ§ kazanmadÄ±k ama hakem hatalarÄ±ndan Ã§ok fazla puan kaybettik. Biraz daha dikkatli olmalarÄ± gerekiyor, hakemlerin yaptÄ±ÄŸÄ± hatalarÄ± sÃ¶ylÃ¼yorum. Bu hatalarla takÄ±mlardan dolayÄ±, taraftarlarÄ±n, yÃ¶neticilerin canÄ± yanÄ±yor. Demir Grup Sivasspor'a Ã§ok yanlÄ±ÅŸ yapÄ±yorlar."