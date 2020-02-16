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16.02.2020 - 17:28 |

SON DAKİKA | Sivasspor'da üç sakatlık birden...

Trabzonspor'la karşılaşan Sivasspor'a üst üste şok. Kırmızı beyazlı ekipte üç futbolcu da sakatlık dolayısıyla oyundan çıkmak zorunda kaldı.

SON DAKİKA | Sivasspor'da üç sakatlık birden...

Süper Lig'de deplasmanda Trabzonspor'la mücadele eden Demir Grup Sivasspor üst üste gelen sakatlık haberleriyle sarsıldı.

Kırmızı beyazlılarla önce Uğur Çiftçi sakatlanarak oyundan çıktı. Daha sonra stoper Caner Osmanpaşa sakatlık geçirdi ve yerini Camara'ya bıraktı.

Son olarak da başı dönen ve kendisini iyi hissetmeyen Ziya Erdal'ın yerine oyuna Claudemir girdi.

Böylelikle Sivasspor üç oyuncu değişiklik hakkını da sakatlıklar yüzünden kullanmak zorunda kaldı.

SON DAKİKA | Sivassporda üç sakatlık birden...

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