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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Son Dakika | Slaven Bilic'e büyük şok! Kırmızı gördü...
19.09.2020 - 16:02 |

Son Dakika | Slaven Bilic'e büyük şok! Kırmızı gördü...

İngiltere Premier Lig'de 2. hafta maçında Everton ile West Bromwich karşı karşıya geliyor. Konuk ekip teknik direktörü Slaven Bilic maçın ilk yarısında itirazları nedeniyle kırmızı kartla tribüne gönderildi.

Son Dakika | Slaven Bilic'e büyük şok! Kırmızı gördü...
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Premier Lig'de 2. hafta maçında Everton ile West Bromwich karşı karşıya geliyor. Maça hızlı başlayan konuk ekip 1-0 öne geçmesine rağmen ilk yarıyı 2-1 geride kapattı.

Bilic'e kırmızı şoku!

Everton-West Bromwich maçında Kieran Gibbs ilk yarının son dakikasında oyundan atılırken, WBA teknik direktörü Slaven Bilic de itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

Lige kötü başlangıç yapan West Bromwich ligin ilk haftasında da Leicester'a sahasında 3-0 mağlup olmuştu.

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