Son Dakika | Slaven Bilic'e büyük şok! Kırmızı gördü...

Premier Lig'de 2. hafta maçında Everton ile West Bromwich karşı karşıya geliyor. Maça hızlı başlayan konuk ekip 1-0 öne geçmesine rağmen ilk yarıyı 2-1 geride kapattı.

Bilic'e kırmızı şoku!

Everton-West Bromwich maçında Kieran Gibbs ilk yarının son dakikasında oyundan atılırken, WBA teknik direktörü Slaven Bilic de itirazları nedeniyle kırmızı kart gördü.

Lige kötü başlangıç yapan West Bromwich ligin ilk haftasında da Leicester'a sahasında 3-0 mağlup olmuştu.

M. City antrenmanını izleyelim!