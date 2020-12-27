27.12.2020 - 12:00 | | Fanatik
Son dakika | Slimani'nin yeni takımı Saint Etienne...
Fenerbahçe’ye büyük umutlarla Leicester City’den gelen İslam Slimani’nin kiralık macerası Monaco ile devam etmişti. Fransızlar'ın iddiasına göre, Cezayirli futbolcu Saint Etienne'e transfer olacak.
Fransız ekibinden sezon başında Leicester’e dönen Cezayirli golcüye yeniden Fransa yolu gözüktü.
Fransız basınının haberine göre Slimani sezon ortasında Saint-Etienne kulübüne transfer olacak. İstanbul’dan Monaco’ya gittiği zaman büyük patlama yapan Cezayirli oyuncunun performansı yeniden dibe vurmuş, döndüğü İngiltere’de ise forma şansı bulamamıştı.