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27.12.2020 - 12:00 | | Fanatik

Son dakika | Slimani'nin yeni takımı Saint Etienne...

Fenerbahçe’ye büyük umutlarla Leicester City’den gelen İslam Slimani’nin kiralık macerası Monaco ile devam etmişti. Fransızlar'ın iddiasına göre, Cezayirli futbolcu Saint Etienne'e transfer olacak.

Son dakika | Slimani'nin yeni takımı Saint Etienne...
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Fransız ekibinden sezon başında Leicester’e dönen Cezayirli golcüye yeniden Fransa yolu gözüktü.

Fransız basınının haberine göre Slimani sezon ortasında Saint-Etienne kulübüne transfer olacak. İstanbul’dan Monaco’ya gittiği zaman büyük patlama yapan Cezayirli oyuncunun performansı yeniden dibe vurmuş, döndüğü İngiltere’de ise forma şansı bulamamıştı.

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