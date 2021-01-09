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09.01.2021 - 22:30 |

Son dakika - Sörloth'un golü Leipzig'e yetmedi! Borussia Dortmund'dan zafer...

Alexander Sörloth, Bundesliga kariyerinin ilk golünü Borussia Dortmund ağlarına gönderdi. Dortmund mücadeleyi 3-1 kazandı.

Son dakika - Sörloth'un golü Leipzig'e yetmedi! Borussia Dortmund'dan zafer...
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Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Borussia Dortmund, deplasmanda Leipzig’i 3-1 yendi.

Borussia Dortmund Bundesliga’nın 15. haftasında Red Bull Arena’da Leipzig’e konuk oldu. 

İlk yarısı golsüz tamamlanan karşılaşmada Borussia Dortmund, 55. dakikada Jadon Sancho, 71. ve 84. dakikalarda Erling Haaland’ın fileleri havalandırmasıyla 3-0 öne geçti. 

Leipzig 90. dakikada Alexander Sörloth’un golüyle skoru 3-1 yaptı. Kalan bölümde başka gol olmadı ve sarı-siyahlılar karşılaşmadan 3-1 galip ayrıldı. 

Borussia Dortmund bu galibiyetle puanını 28’e çıkardı ve 4. sıradaki yerini korudu. 

Leipzig ise 31 puanla lider Bayern Münih’in 2 puan gerisinde 2. sırada yer aldı.

Son dakika - Sörlothun golü Leipzige yetmedi Borussia Dortmunddan zafer...

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