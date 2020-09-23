Son dakika | Sörloth'un yıllık ücreti belli oldu

Trabzonspor’da geçirdiği kiralık dönemin ardından RB Leipzig’in yolunu tutan Alexander Sörloth, bordo-mavililere para kazandırırken, kendi kazancını da ikiye katladı. Trabzonspor’da yıllık ücreti 1.5 milyon euro olan Sörloth’un yeni takımındaki maaşı da belli oldu.

Trabzonspor’dakinin iki katına çıktı

Norveçli futbolcu için 20 milyon euro bonservis bedelini gözden çıkaran Leipzig’in, maaş konusunda da cömert davrandığı ortaya çıktı. Alman ekibinin yıldız oyuncu için yıllık net 3.3 milyon euro ödeyeceği öğrenildi.

En yüksek maaşlı 5 futbolcudan biri

Brüt maaşı 6 milyon euro olarak belirlenen Sörloth’un net kazancının 3 milyon euroyu geçmesiyle, yıllık kazancı da bir anda iki katından fazla artmış oldu. RB Leipzig forması giyen Sabitzer, Forsberg, Upamecano ve Gulacsi gibi oyuncuların seviyesinde bir maaş alacak olan Sörloth’un, takımda an yüksek maaşlı 5 futbolcudan birisi haline geldiği belirlendi.