Son dakika | Şota, Trabzonspor'dan teklif aldığını açıkladı

Trabzonspor'un teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşmadan önce adaylarından biri de efsane isimlerden Şota Arveladze idi. Gürcü teknik adam, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Trabzonspor'dan teklif aldığını ifade eden Şota, "Yöneticiyle konuştum. Mukavelem yıl sonunda bitiyordu. Bu anlaşma kolay kolay olamazdı. Çünkü burada işimi bırakamazdım. İkincisi tabii hemen karar veremedim. Konuştum, durumu anlattım. Umarım şu an verdiğim karar doğrudur. Abdullah hocaya da başarı dilemek istiyorum. İnşallah hem kulüp hem hoca birleşip Trabzonspor'u istediği yere getirir" dedi.

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