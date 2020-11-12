Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika | Şota, Trabzonspor'dan teklif aldığını açıkladı
12.11.2020 - 14:02 |

Son dakika | Şota, Trabzonspor'dan teklif aldığını açıkladı

Özbekistan'ın Pakhtakor takımını çalıştıran Şota Arveladze ASpor'a yaptığı açıklamada "Trabzonspor'dan teklif aldım. Yöneticiyle konuştum. Mukavelem yıl sonunda bitiyordu. Bu anlaşma kolay kolay olamazdı. Çünkü burada işimi bırakamazdım" dedi.

Son dakika | Şota, Trabzonspor'dan teklif aldığını açıkladı
ABONE OL

Trabzonspor'un teknik direktör Abdullah Avcı ile anlaşmadan önce adaylarından biri de efsane isimlerden Şota Arveladze idi. Gürcü teknik adam, konuyla ilgili açıklamada bulundu.

Trabzonspor'dan teklif aldığını ifade eden Şota, "Yöneticiyle konuştum. Mukavelem yıl sonunda bitiyordu. Bu anlaşma kolay kolay olamazdı. Çünkü burada işimi bırakamazdım. İkincisi tabii hemen karar veremedim. Konuştum, durumu anlattım. Umarım şu an verdiğim karar doğrudur. Abdullah hocaya da başarı dilemek istiyorum. İnşallah hem kulüp hem hoca birleşip Trabzonspor'u istediği yere getirir" dedi.

Son dakika | Şota, Trabzonspordan teklif aldığını açıkladı

Trabzonspor'da Erzurum mesaisi

Fenerbahçe'de Gençlerbirliği mesaisi | Samatta, Sosa ve Tolga...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Avcı'nın ilk işi bu oldu! Nwakaeme...
    Avcı'nın ilk işi bu oldu! Nwakaeme...
  2. TFF'den açıklama geldi!
    TFF'den açıklama geldi!
  3. Süper Lig ekibinde Covid-19 vakası
    Süper Lig ekibinde Covid-19 vakası
  4. Şota teklifi açıkladı
    Şota teklifi açıkladı
  5. Denizlispor'un 7 bankosu
    Denizlispor'un 7 bankosu



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Celta Vigo'nun yeni teknik direktörü Eduardo Coudet

Celta Vigo'nun yeni teknik direktörü Eduardo Coudet

Potanın Perileri, Sırbistan'dan rövanşı almak istiyor

Potanın Perileri, Sırbistan'dan rövanşı almak istiyor

Son dakika | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Cenk Tosun açıklaması!

Son dakika | Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'den Cenk Tosun açıklaması!

Kırklarelispor'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kırklarelispor'da 3 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet