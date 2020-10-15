Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Spartak Moskova Victor Moses'i kadrosuna kattı!
15.10.2020 - 21:34 | | AA

Son dakika | Spartak Moskova Victor Moses'i kadrosuna kattı!

Spartak Moskova, eski Fenerbahçeli Victor Moses'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Son dakika | Spartak Moskova Victor Moses'i kadrosuna kattı!
ABONE OL

Rusya ekibi Spartak Moskova, İngiltere'nin Chelsea takımından Nijeryalı futbolcu Victor Moses'ı kiralık olarak kadrosuna kattı. 

Spartak Moskova Kulübü, 29 yaşındaki kanat oyuncusu Moses'ın satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını açıkladı. 

Chelsea'nin yanı sıra İngiltere'de Crystal Palace, Wigan, Stoke City, Liverpool, West Ham United formaları giyen Moses, daha sonra Fenerbahçe ve İtalya'nın Inter ekibine kiralanmıştı.

Son dakika | Spartak Moskova Victor Mosesi kadrosuna kattı

 

 

Neuer, Neymar'a böyle 'dur' dedi
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Ziraat Türkiye Kupası'nda Isparta 32 uzatmada turladı!
    Ziraat Türkiye Kupası'nda Isparta 32 uzatmada turladı!
  2. TBESF Başkanı Uztürk, kulüp başkanlarıyla bir araya geldi
    TBESF Başkanı Uztürk, kulüp başkanlarıyla bir araya geldi
  3. Ariel Atkins, Elazığ İl Özel İdare'de!
    Ariel Atkins, Elazığ İl Özel İdare'de!
  4. Son dakika | Açıkladı! "Domagoj Vida transferi için Everton'dan aradılar"
    Son dakika | Açıkladı! "Domagoj Vida transferi için Everton'dan aradılar"
  5. Zalgiris - Anadolu Efes: 89-73
    Zalgiris - Anadolu Efes: 89-73



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | 2020-2021 TFF Kulüp Lisans Süreci sonuçlandı! Puanları silindi...

Son dakika | 2020-2021 TFF Kulüp Lisans Süreci sonuçlandı! Puanları silindi...

Son dakika | Spartak Moskova Victor Moses'i kadrosuna kattı!

Son dakika | Spartak Moskova Victor Moses'i kadrosuna kattı!

Alanya Kestelspor'da bir koronavirüs vakası daha!

Alanya Kestelspor'da bir koronavirüs vakası daha!

Valentino Rossi koronavirüse yakalandı

Valentino Rossi koronavirüse yakalandı

Sıradaki Haber