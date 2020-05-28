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28.05.2020 - 18:28 |

Son dakika | Süper Lig fikstürü açıklandı! İşte tüm maçlar...

TFF, Süper Lig'de 2019/2020 Cemil Usta Sezonu'nun 27-31. hafta programlarını açıkladı.

Son dakika | Süper Lig fikstürü açıklandı! İşte tüm maçlar...
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TFF, Süper Lig'de 2019/2020 Cemil Usta Sezonu'nun 27-31. hafta programlarını açıkladı. Süper Lig'de 12 Haziran Cuma günü Göztepe-Trabzonspor ve Fenerbahçe-HES Kablo Kayserispor maçları oynanacak. Karşılaşmaların başlama saati 21.45 olarak belirlendi.

29. haftada oynanacak olan Başakşehir - Galatasaray karşılaşması, 28 Haziran Pazar günü saat 21.45'te oynanacak.

30. haftada oynanacak olan Galatasaray - Trabzonspor karşılaşması, 5 Temmuz Pazar günü saat 21.45'te oynanacak.

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