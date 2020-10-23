Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Son dakika | Süper Lig Hakemi Ümit Öztürk korona virüse yakalandı
23.10.2020 - 16:18 | | İHA

Son dakika | Süper Lig Hakemi Ümit Öztürk korona virüse yakalandı

Denizli Bölgesi üst klasman hakemlerinden Ümit Öztürk’ün korona virüse yakalandığı öğrenildi. Öztürk evinde tedavi altına alındı.

Son dakika | Süper Lig Hakemi Ümit Öztürk korona virüse yakalandı
ABONE OL

Süper Lig’de görev yapan ve Denizli Bölgesi üst klasman hakemlerinden Ümit Öztürk’ün korona virüs testi pozitif çıktı. Eski FIFA kokartlı hakemin korona virüs belirtileri göstermesi üzerine yaptırdığı test sonucu pozitif çıktı. Evinde karantinaya alınan Öztürk, en son 3 Ekim tarihinde Erzurumspor- Rizespor maçını yönetmişti. Öztürk'e o tarihten beri görev verilmedi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'den ayrılan Garry Rodrigues'ten son dakika açıklaması! Galatasaray...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Mehmet Ekici'de son dakika! Fenerbahçe sonrası Galatasaray ve şimdi resmen...

Son dakika | Süper Lig Hakemi Ümit Öztürk korona virüse yakalandı

Pelé'nin Efsanevi Kariyeri

Sadık Çiftpınar kaleci oldu, ortaya eğlenceli görüntüler çıktı...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Süper Lig Hakemi Ümit Öztürk korona virüse yakalandı
    Son dakika | Süper Lig Hakemi Ümit Öztürk korona virüse yakalandı
  2. Son dakika | Kasımpaşa'da koronavirüs vakası!
    Son dakika | Kasımpaşa'da koronavirüs vakası!
  3. Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
    Fenerbahçe, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
  4. Bandırmaspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile sözleşme imzaladı
    Bandırmaspor, teknik direktör Erkan Sözeri ile sözleşme imzaladı
  5. Son Dakika | Galatasaray'da kriz üstüne kriz! Şimdi de Ryan Babel...
    Son Dakika | Galatasaray'da kriz üstüne kriz! Şimdi de Ryan Babel...



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Göksel Gümüşdağ: Dostluklar ve kardeşlikler zor günde belli olur

Göksel Gümüşdağ: Dostluklar ve kardeşlikler zor günde belli olur

Mardin potada destek bekliyor

Mardin potada destek bekliyor

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'üncü tur kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3'üncü tur kuraları çekildi

Son dakika | Fenerbahçe'ye Diego Perotti müjdesi

Son dakika | Fenerbahçe'ye Diego Perotti müjdesi

Sıradaki Haber