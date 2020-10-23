Son dakika | Süper Lig Hakemi Ümit Öztürk korona virüse yakalandı

Süper Lig’de görev yapan ve Denizli Bölgesi üst klasman hakemlerinden Ümit Öztürk’ün korona virüs testi pozitif çıktı. Eski FIFA kokartlı hakemin korona virüs belirtileri göstermesi üzerine yaptırdığı test sonucu pozitif çıktı. Evinde karantinaya alınan Öztürk, en son 3 Ekim tarihinde Erzurumspor- Rizespor maçını yönetmişti. Öztürk'e o tarihten beri görev verilmedi.

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