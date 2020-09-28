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28.09.2020 - 15:10 |

Son dakika - Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi

Süper Lig'in 3. haftası bu akşam oynanacak Antalyaspor - Denizlilspor mücadelesi ile tamamlanacak. Bu karşılaşma öncesi Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi.

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İddaa risk yönetimi Süper Lig'de oynanan 3. hafta maçları sonrası şampiyonluk oranlarını güncelledi. Derbi maçta karşılaşan Fenerbahçe 'nin oranı 2.85 ve Galatasaray oranı ise 3.00 olarak belirlendi.

Süper Lig iddaa şampiyonluk oranları!

Fenerbahçe: 2.85

Galatasaray: 3.00

Beşiktaş : 5.50

Trabzonspor: 5.50

Başakşehir: 7.50

Süper Lig'de şampiyonluk oranları (Geçen hafta)

Fenerbahçe: 3.00

Galatasaray: 3.25

Beşiktaş: 4.50

Trabzonspor: 5.50

Başakşehir: 6.50

Son dakika - Süper Lig şampiyonluk oranları güncellendi

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