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05.08.2020 - 23:43 |

Son dakika | Süper Lig şampiyonuna Devler Ligi şoku! Ön eleme oynayacak...

UEFA Avrupa Ligi'nde Başakşehir'in elenmesinin ardından Süper Lig'de şampiyonun, 2021-2022 sezonunda Şampiyonlar Ligi ön eleme oynama tehlikesi doğdu.

Son dakika | Süper Lig şampiyonuna Devler Ligi şoku! Ön eleme oynayacak...
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Medipol Başakşehir'in UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesinin ardından 2021/22 sezonunda Süper Lig şampiyonu Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak.

Son yıllarda temsilcilerimizin Avrupa kupalarında elde ettiği başarısız sonuçların ardından UEFA Katsayı sıralamasında 11. sıraya gerileyen Türkiye, 2021/22'de Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılım hakkını kaybetti. Ancak buna rağmen 11. sıraya tanınan Şampiyonlar Ligi şampiyonu kontenjan hakkı nedeniyle Süper Lig şampiyonunun ön eleme oynamadan doğrudan gruplara kalma ihtimali de bulunuyor.

ESPN'in haberine göre sıralamada ilk 10'de yer alan ülkelerden birinin takımı Devler Ligi şampiyonu olursa, hak Süper Lig şampiyonuna geçecek.

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