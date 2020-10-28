28.10.2020 - 11:22 |
Son Dakika | Süper Lig'de 7. haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'in 7. haftasında oynanacak 10 karşılaşmanın hakemleri açıklandı.
2020-2021 Sezonu Süper Lig 7. Hafta karşılaşmaları 30 Ekim, 1 ve 2 Kasım'da oynanacak.
İşte haftanın hakemleri:
Fatih Karagümrük - BB Erzurumspor (Fırat Aydınus)
Trabzonspor - Kasımpaşa (Tugay Kaan Numanoğlu)
Gençlerbirliği - Gaziantep FK (Turgut Doman)
Göztepe - Alanyaspor (Volkan Bayarslan)
Galatasaray - Ankaragücü (Ali Şansalan)
Ç. Rizespor - Kayserispor (Koray Gencerler)
Konyaspor - Başakşehir (Halil Umut Meler)
Beşiktaş - Yeni Malatyaspor (Atilla Karaoğlan)
Antalyaspor - Fenerbahçe (Bahattin Şimşek)
Hatayspor - Sivasspor (Yasin Kol)