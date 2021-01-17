Son dakika - Süper Lig'de Beşiktaş - Galatasaray derbisi! Muhtemel 11'ler...

Galatasaray maçının son hazırlıklarını dün tamamlayan Beşiktaş’ın kamp kadrosu açıklandı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, kadroda bir sürprize imza attı. Son haftaların başarılı ismi Hasiç, yabancı kontenjanı nedeniyle 21 kişilik kadroda yer alamadı. Yalçın tercihini Adem Ljajic’ten yana kullandı.

Hemen hemen her maç öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri ya da deplasmandaki kamp yapılan otele giderek futbolcuları motive eden Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, bugün de futbolcular ve teknik heyet ile bir araya gelecek.

Göreve geldiği günden beri, takımla yönetim arasındaki maddi ilişkilerde karşılıklı güveni esas alan ve bu konuda başarılı olan Çebi, derbi öncesi takıma prim sözü verdi. Prim miktarını maçtan sonra açıklaması beklenen Ahmet Nur Çebi’nin, ayrıca özel bir konuşma yapacağı da bildirildi.

Kahvaltıda buluşalım!

Galatasaray, koronavirüs sürecinde İstanbul’daki maçlarda kamp yapmama geleneğini Beşiktaş derbisi için de devam ettirdi.

Sarı-kırmızılılar, dünkü antrenmanın ardından evlerine giderken, bugün saat 11.00’de kahvaltıda Florya’da bir araya gelecek. Daha sonra öğlen saatlerinde bir rejenerasyon idmanı gerçekleştirecek olan Galatasaraylı futbolcular, bunun ardından maç yolculuğunu beklemeye başlayacak.

Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı İstanbul trafiğinin sakin olması nedeniyle sarı-kırmızılılar, kısa sürede Vodafone Park’a ulaşabileceklerini düşünüyor.

İç sahada yenilmiyor

Beşiktaş, bugünkü derbi öncesi evinde oynadığı son 6 lig maçı kazandı. Evindeki ilk iki maçta FT Antalyaspor ile 1-1 berabere kalıp, Gençlerbirliği’ne 1-0 kaybeden Beşiktaş, ardından konuk ettiği Y.Malatyaspor’u 1-0, M.Başakşehir’i 3-2, Kasımpaşa’yı 3-0, BB Erzurumspor’u 4-0, DG Sivasspor’u 3-0 ve Ç. Rizespor’u 6-0 yendi. Kartal ayrıca, Ziraat Türkiye Kupası’nda ağırladığı Tarsus İdman Yurdu’nu 3-1 ve Çaykur Rizespor’u 1-0 mağlup etti.

Maç saatinde kar beklenmiyor

İstanbul’u dün etkisi altına alan kar yağişinin Beşiktaş-Galatasaray derbisinin başlama saati olan 19.00’da Beşiktaş ve çevresinde etkili olmayacağı ifade edildi. 0 ile eksi 1 derece aralığında olması beklenen hava sıcaklığında çok bulutlu bir havanın hakim olacağı belirtildi. Buna karşın Vodafone Park Stadı’ndaki yetkililerin de olası bir kar yağışı için tedbir aldıkları açıklandı.

Ligin en az gol yiyeni Aslan

Galatasaray, bugünkü Beşiktaş derbisine ligin en az gol yiyen takımı unvanıyla çıkacak.

Bu sezon ligde 17 maç yapan sarı-kırmızılılar, bu karşılaşmalarda 34 kez rakip fileleri havalandırırken, savunmada ise sadece 14 gol yiyerek ligde kalesini en iyi savunan takım olarak dikkati çekti. Sarı-kırmızılılar, yaptığı 17 maçın 8’sinde kalesini gole kapatmayı başardı.

Cim-Bom, bu sezon deplasmanda çıktığı 8 maçın 5’ini kazanırken, 3’ünde sahadan yenilgiyle ayrıldı. Galatasaray, kalesinde gördüğü 14 golün 9’unu deplasmanda yedi.

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