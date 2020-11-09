Son dakika - Süper Lig'de ertelenen 2 maçın ve derbinin programı belli oldu! Fenerbahçe - Beşiktaş...

Süper Lig'de ertelenen 2 maçın oynanacağı tarih belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor 5. hafta karşılaşması ve İzmir'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen Göztepe-Aytemiz Alanyaspor 7. hafta müsabakası, 9 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

İki karşılaşma da saat 19.30'da başlayacak.

PROGRAM AÇIKLANDI

Öte yandan Süper Lig'de 3 haftalık program açıklandı. Buna göre Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 29 Kasım 2020 Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

İŞTE 9., 10. VE 11. HAFTANIN PROGRAMI

- 9. hafta

21 Kasım Cumartesi:

13.30 Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Stadı henüz belli değil)

16.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK (Denizli Atatürk)

16.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)





22 Kasım Pazar:

13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Antakya Atatürk)

16.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya)

19.00 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)

23 Kasım Pazartesi:

19.30 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor (Türk Telekom)

- 10. hafta

27 Kasım Cuma:

19.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)



28 Kasım Cumartesi:

13.30 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor (Kalyon)

16.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)



29 Kasım Pazar:

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları)

16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)



30 Kasım Pazartesi:

19.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül)

19.30 Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)



- 11. hafta

4 Aralık Cuma:

19.30 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

5 Aralık Cumartesi:

13.30 Göztepe-Hes Kablo Kayserispor (Gürsel Aksel)

13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman)

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye)

16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)

19.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Türk Telekom)

6 Aralık Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Stadı henüz belli değil)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya)

19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe (Denizli Atatürk)

7 Aralık Pazartesi:

19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)