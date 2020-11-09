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09.11.2020 - 21:18 |

Son dakika - Süper Lig'de ertelenen 2 maçın ve derbinin programı belli oldu! Fenerbahçe - Beşiktaş...

Süper Lig'de ertelenen Atakaş Hatayspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Göztepe - Aytemiz Alanyaspor maçları 9 Aralık 2020 Çarşamba günü saat 19:30'da oynanacak. Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi ise 29 Kasım 2020 Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

Son dakika - Süper Lig'de ertelenen 2 maçın ve derbinin programı belli oldu! Fenerbahçe - Beşiktaş...
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Süper Lig'de ertelenen 2 maçın oynanacağı tarih belli oldu. 

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelenen Atakaş Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor 5. hafta karşılaşması ve İzmir'de yaşanan deprem felaketi nedeniyle ertelenen Göztepe-Aytemiz Alanyaspor 7. hafta müsabakası, 9 Aralık Çarşamba günü oynanacak. 

İki karşılaşma da saat 19.30'da başlayacak.

PROGRAM AÇIKLANDI
Öte yandan Süper Lig'de 3 haftalık program açıklandı. Buna göre Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi 29 Kasım 2020 Pazar günü saat 19:00'da oynanacak.

Son dakika - Süper Ligde ertelenen 2 maçın ve derbinin programı belli oldu Fenerbahçe - Beşiktaş...

İŞTE 9., 10. VE 11. HAFTANIN PROGRAMI

- 9. hafta

21 Kasım Cumartesi: 

13.30 Fatih Karagümrük-Demir Grup Sivasspor (Stadı henüz belli değil) 

16.00 Yukatel Denizlispor-Gaziantep FK (Denizli Atatürk) 

16.00 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)

19.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park) 

22 Kasım Pazar: 

13.30 Atakaş Hatayspor-Çaykur Rizespor (Antakya Atatürk) 

16.00 Göztepe-MKE Ankaragücü (Gürsel Aksel) 

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Kasımpaşa (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye) 

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Aytemiz Alanyaspor (Antalya) 

19.00 Trabzonspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Medical Park)

 

23 Kasım Pazartesi: 

19.30 Galatasaray-Hes Kablo Kayserispor (Türk Telekom)

 

- 10. hafta 

27 Kasım Cuma: 

19.30 MKE Ankaragücü-Trabzonspor (Eryaman)


28 Kasım Cumartesi: 

13.30 Gaziantep FK-Yeni Malatyaspor (Kalyon) 

16.00 Medipol Başakşehir-Yukatel Denizlispor (Başakşehir Fatih Terim) 

19.00 Çaykur Rizespor-Galatasaray (Çaykur Didi)


29 Kasım Pazar: 

13.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Fraport TAV Antalyaspor (Erzurum Kazım Karabekir) 

16.00 Aytemiz Alanyaspor-İttifak Holding Konyaspor (Bahçeşehir Okulları) 

16.00 Kasımpaşa-Gençlerbirliği (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan) 

19.00 Fenerbahçe-Beşiktaş (Ülker)

 
30 Kasım Pazartesi: 

19.30 Demir Grup Sivasspor-Göztepe (Yeni 4 Eylül) 

19.30 Hes Kablo Kayserispor-Fatih Karagümrük (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
 

- 11. hafta 

4 Aralık Cuma: 

19.30 Beşiktaş-Kasımpaşa (Vodafone Park)

 

5 Aralık Cumartesi: 

13.30 Göztepe-Hes Kablo Kayserispor (Gürsel Aksel) 

13.30 Gençlerbirliği-Aytemiz Alanyaspor (Eryaman) 

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir Belediye) 

16.00 Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya) 

19.00 Galatasaray-Atakaş Hatayspor (Türk Telekom)

 

6 Aralık Pazar:

13.30 Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor (Stadı henüz belli değil) 

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü (Antalya) 

19.00 Yukatel Denizlispor-Fenerbahçe (Denizli Atatürk)

 

7 Aralık Pazartesi: 

19.30 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)

Son dakika - Süper Ligde ertelenen 2 maçın ve derbinin programı belli oldu Fenerbahçe - Beşiktaş...

Son dakika - Süper Ligde ertelenen 2 maçın ve derbinin programı belli oldu Fenerbahçe - Beşiktaş...

Son dakika - Süper Ligde ertelenen 2 maçın ve derbinin programı belli oldu Fenerbahçe - Beşiktaş...

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