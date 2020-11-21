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21.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Süper Lig'de Fenerbahçe Gençlerbirliği karşısında! Muhtemel ilk 11'ler...

Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak Fenerbahçe, Ankara'ya geldi.

Son dakika - Süper Lig'de Fenerbahçe Gençlerbirliği karşısında! Muhtemel ilk 11'ler...
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Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ne konuk olacak Fenerbahçe, Ankara'ya geldi. 

Sarı-lacivertli ekipte milli takımda sakatlanan Nazım Sangare, sakatlıkları devam eden Gökhan Gönül ve Harun Tekin'in yanı sıra gribal enfeksiyon geçiren Kemal Ademi ile adalesinde 2. derece yırtık oluşan Tolga Ciğerci, Ankara'ya götürülmedi. 

Takımdan ayrı çalışan Nabil Dirar ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Enner Valencia'nın yanı sıra Sinan Gümüş de kadroya dahil edilmedi. 

Son dakika - Süper Ligde Fenerbahçe Gençlerbirliği karşısında Muhtemel ilk 11ler...

Fenerbahçe'nin 21 kişilik kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor: 

Altay Bayındır, Oytun Özdoğan, Gürkan Başkan, Caner Erkin, Marcel Tisserand, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Sadık Çiftpınar, Filip Novak, Luiz Gustavo, Eyüp Akcan, Ozan Tufan, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu, Dimitris Pelkas, Diego Perotti, Ömer Faruk Beyaz, Mbwana Samatta, Mame Thiam, Papiss Cisse.

Son dakika - Süper Ligde Fenerbahçe Gençlerbirliği karşısında Muhtemel ilk 11ler...

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