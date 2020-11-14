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HaberlerGöztepe Haberleri Son dakika - Süper Lig'de ‘Hükmen’ yenilgiyi kulüpler konuşacak
14.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Süper Lig'de ‘Hükmen’ yenilgiyi kulüpler konuşacak

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası maçlarında olduğu gibi, koronavirüslü oyuncu sayısı 14’ün altına düşerse hükmen mağlup sayılmaları konusunda kulüplerin fikrine başvurdu.

Son dakika - Süper Lig'de ‘Hükmen’ yenilgiyi kulüpler konuşacak
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Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası maçlarında olduğu gibi, koronavirüslü oyuncu sayısı 14’ün altına düşerse hükmen mağlup sayılmaları konusunda kulüplerin fikrine başvurdu.
Bu konuda TFF Başkanı Nihat Özdemir’in kendilerinden görüş istediğini dile getiren Kulüpler Birliği ve Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, “Aralık ayının ortasından itibaren inanılmaz bir maç trafiği var. Avrupa, Türkiye Kupası maçları var. Opsiyonlardan biri, maçın oynanmadığı durumda oynamayan takımı hükmen yenik saymak. Bu Süper Lig kulüpleri tarafından görüşülsün istendi. Toplantıda 2-3 dakika konuşuldu. Bunda bir mantık var. Ama çok iyi incelenmesi gerek” dedi.

Sadece bu konunun görüşülmesi kararı alındığını dile getiren Sepil, “Önce kulüpler kendi aralarında konuşacak dedik. TFF ile tekrar irtibata geçeceğiz. Bütün kulüpler kendi yönetim ve hocalarıyla konuşacak” ifadesini kullandı.

Mehmet Sepil şöyle devam etti:
“Göztepe Başkanı olarak bir oylama olsa ne oy Mehmet Sepil vermeliyim? Bundan emin değilim. İlk başta olabilir diye düşündüm. Sonra kafamdaki senaryoları düşündüm. Bunu yönetimlerimizle, hocalarla konuşmamız lazım.”

Son dakika - Süper Ligde ‘Hükmen’ yenilgiyi kulüpler konuşacak

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