25.07.2020 - 20:10 |
Son dakika - Süper Lig'den küme düşen iki takım: Yeni Malatyaspor ve Kayserispor
Süper Lig'in 34. yani son haftasında kümede kalan ve düşenler belli oldu. Düşmesi daha önce kesinleşen Ankaragücü'nün ardından Yeni Malatyaspor ve Kayserispor, TFF 1. Lig'e düşen takımlar oldu.
Süper Lig'in 34. yani son haftasında küme düşen takımlar belli oldu. Ankaragücü lige veda ederken 36 puana ulaşan Gençlerbirliği ile Konyaspor kesin olarak ligde kalmıştı.
Bu akşamki sonuçların ardından Gaziantep FK'ya 1-0 yenilen Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Kayserispor bu akşamki maçların ardından Süper Lig'e veda eden takımlar oldu.
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İŞTE MAÇLAR
DENİZLİSPOR 0 - 1 ANKARAGÜCÜ
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KONYASPOR 2 - 3 ALANYASPOR
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GÖZTEPE 3 - 1 SİVASSPOR
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YENİ MALATYASPOR 0 - 1 GAZİANTEP FK
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