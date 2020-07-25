Son dakika - Süper Lig'den küme düşen iki takım: Yeni Malatyaspor ve Kayserispor

Süper Lig'in 34. yani son haftasında küme düşen takımlar belli oldu. Ankaragücü lige veda ederken 36 puana ulaşan Gençlerbirliği ile Konyaspor kesin olarak ligde kalmıştı.

Bu akşamki sonuçların ardından Gaziantep FK'ya 1-0 yenilen Yeni Malatyaspor ve Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Kayserispor bu akşamki maçların ardından Süper Lig'e veda eden takımlar oldu.

GÜNCEL PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

İŞTE MAÇLAR

DENİZLİSPOR 0 - 1 ANKARAGÜCÜ

MAÇIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

KONYASPOR 2 - 3 ALANYASPOR



MAÇIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

GÖZTEPE 3 - 1 SİVASSPOR



MAÇIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

YENİ MALATYASPOR 0 - 1 GAZİANTEP FK



MAÇIN DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ