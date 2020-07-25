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HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika - Süper Lig'in gol kralı Alexander Sörloth oldu
25.07.2020 - 23:22 |

Son dakika - Süper Lig'in gol kralı Alexander Sörloth oldu

Trabzonspor'un Süper Lig'in 34. hafta mücadelesinde Kayserispor'u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği karşılaşmada 1 gol atan Norveçli yıldız Alexander Sörloth ligi gol kralı olarak tamamladı.

Son dakika - Süper Lig'in gol kralı Alexander Sörloth oldu
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Trabzonspor'un 24 yaşındaki santrforu Sörloth, bu sezon ligde forma giydiği 34 maçta 24 gol ve 9 asist ile ligi gol kralı olarak tamamladı.

Sörloth'u 22 golle Aytemiz Alanyaspor'dan Papiss Cisse takip etti. Jahovic 17, Vedat Muriç 15 ve Bogdan Stancu ise 14 gol attı.

Total: 32 gol 10 asist

Bu sezon totalde 48 maça çıkan Norveçli yıldız 32 gol ve 10 asist ile oynadı.

Son dakika - Süper Ligin gol kralı Alexander Sörloth oldu

Süper Lig: 34 maç, 24 gol, 9 asist
Türkiye Kupası: 6 maç, 6 gol
Avrupa Ligi: 8 maç, 2 gol, 1 asist

Maçın ardından konuştu: 1 yıl daha kontratım var

Gol kralı olan Alexander Sörloth, Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Takım arkadaşlarımı teşekkür ediyorum. Onlar olmasa bu kadar gol atamazdım. 1 yıl daha kontratım var. Burada iyi işler yapmak istiyorum. Beşiktaş'a attığım 2. gol bu sezonki en iyi golümdü." dedi.

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