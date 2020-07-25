Son dakika - Süper Lig'in gol kralı Alexander Sörloth oldu

Trabzonspor'un 24 yaşındaki santrforu Sörloth, bu sezon ligde forma giydiği 34 maçta 24 gol ve 9 asist ile ligi gol kralı olarak tamamladı.

Sörloth'u 22 golle Aytemiz Alanyaspor'dan Papiss Cisse takip etti. Jahovic 17, Vedat Muriç 15 ve Bogdan Stancu ise 14 gol attı.

Total: 32 gol 10 asist

Bu sezon totalde 48 maça çıkan Norveçli yıldız 32 gol ve 10 asist ile oynadı.

Süper Lig: 34 maç, 24 gol, 9 asist

Türkiye Kupası: 6 maç, 6 gol

Avrupa Ligi: 8 maç, 2 gol, 1 asist

Maçın ardından konuştu: 1 yıl daha kontratım var

Gol kralı olan Alexander Sörloth, Kayserispor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Takım arkadaşlarımı teşekkür ediyorum. Onlar olmasa bu kadar gol atamazdım. 1 yıl daha kontratım var. Burada iyi işler yapmak istiyorum. Beşiktaş'a attığım 2. gol bu sezonki en iyi golümdü." dedi.