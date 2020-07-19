Son dakika | Tahir Karapınar'dan Emre Belözoğlu'na övgü

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Tahir Karapınar derbi öncesi yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

Karapınar, "Kadınlar anadır, analara el kalkmaz. Kalkan eller taş olur. Ezeli rakibimiz, ebedi dostumuz ile oynayacağız. Derbiye çok iyi hazırlandık. Kazanmak istiyoruz. Derbilerin sonucunu kimse kestiremez. Taraftarlarımızı bu anlamlı günde sevindirmek istiyoruz.

'Emre Belözoğlu büyük karakter'

Pandemi sonrası stoperde ve bazı bölgelerde sıkıntılar yaşıyoruz. İki stoperimiz olunca seviniyoruz. Emre Belözoğlu büyük karakter, sahada arkadaşlarına en iyi şekilde yardım edecektir" diye konuştu.