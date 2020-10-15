15.10.2020 - 18:22 |
Son dakika | Tahkim kurulu açıkladı! Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın ekibine tazminat ödeyecek...
Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın ekibinde bulunan eski antrenörlerden; Serdar Keşçi'ye 51.500 TL, Recep Uçar'a 154.500 TL, Caner Erol'a 120.166,67 TL, Haluk Güngör'e 120.166,67 tazminat ödeyecek.
Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın ekibinde bulunan eski antrenörlerden; Serdar Keşçi'ye 51.500 TL, Recep Uçar'a 154.500 TL, Caner Erol'a 120.166,67 TL, Haluk Güngör'e 120.166,67 tazminat ödeyecek.
Maç Özeti: Beşiktaş 5-2 Fatih Karagümrük