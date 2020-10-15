Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | Tahkim kurulu açıkladı! Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın ekibine tazminat ödeyecek...
15.10.2020 - 18:22 |

Son dakika | Tahkim kurulu açıkladı! Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın ekibine tazminat ödeyecek...

Tahkim Kurulu kararları açıklandı. Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın ekibinde bulunan eski antrenörlerden; Serdar Keşçi'ye 51.500 TL, Recep Uçar'a 154.500 TL, Caner Erol'a 120.166,67 TL, Haluk Güngör'e 120.166,67 tazminat ödeyecek.

Son dakika | Tahkim kurulu açıkladı! Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın ekibine tazminat ödeyecek...
ABONE OL

Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın ekibinde bulunan eski antrenörlerden; Serdar Keşçi'ye 51.500 TL, Recep Uçar'a 154.500 TL, Caner Erol'a 120.166,67 TL, Haluk Güngör'e 120.166,67 tazminat ödeyecek.

Son dakika | Tahkim kurulu açıkladı Beşiktaş, Abdullah Avcının ekibine tazminat ödeyecek...

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son Dakika | Süper Lig'in en değerli futbolcuları belli oldu!

Maç Özeti: Beşiktaş 5-2 Fatih Karagümrük

 

Neuer, Neymar'a böyle 'dur' dedi
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Tahkim kurulu açıkladı! Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın ekibine tazminat ödeyecek...
    Son dakika | Tahkim kurulu açıkladı! Beşiktaş, Abdullah Avcı'nın ekibine tazminat ödeyecek...
  2. Son dakika | Derby County, Colin Kazım-Richards'ı kadrosuna kattı!
    Son dakika | Derby County, Colin Kazım-Richards'ı kadrosuna kattı!
  3. Soldado: Fenerbahçe, Türkiye'nin Real Madrid'idir
    Soldado: Fenerbahçe, Türkiye'nin Real Madrid'idir
  4. Son Dakika | Juventus'tan Mbappe için 400 milyon Euro!
    Son Dakika | Juventus'tan Mbappe için 400 milyon Euro!
  5. Son Dakika | Fernandao Goias'a transfer oldu
    Son Dakika | Fernandao Goias'a transfer oldu



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

Medipol Başakşehir'de Trabzonspor maçı hazırlıkları

Arsenal taraftarından Mesut Özil için imza kampanyası

Arsenal taraftarından Mesut Özil için imza kampanyası

Son dakika | Galatasaray'da başkanlık için tek hazır aday: Metin Öztürk!

Son dakika | Galatasaray'da başkanlık için tek hazır aday: Metin Öztürk!

Antalyaspor'da Sidney Sam ve Naldo'ya ilk 11'de görev

Antalyaspor'da Sidney Sam ve Naldo'ya ilk 11'de görev

Sıradaki Haber