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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika | Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 2 maça indirdi
23.06.2020 - 19:48 |

Son dakika | Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 2 maça indirdi

Galatasaray'da 3 maç ceza verilen Adem Büyük'ün cezası Tahkim tarafından 2 maça indirildi.

Son dakika | Tahkim Kurulu, Adem Büyük'ün cezasını 2 maça indirdi
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Tahkim Kurulu, Rizespor maçında kırmızı kart gören ve PFDK tarafından 3 maç men cezası verilen Galatasaraylı Adem Büyük'ün cezasının 2 maça indirildiğini açıkladı. 

Tahkim Kurulu'nun açıklamasında, "Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin futbolcusu Adem Büyük'ün ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL cezasının; futbolcunun pişmanlığı ve olayın oluş şekli nazara alınarak takdiren 2 resmi müsabakadan men ve 8.667,00 TL para cezası şeklinde düzeltilmesine oybirliği ile karar verilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Son dakika | Tahkim Kurulu, Adem Büyükün cezasını 2 maça indirdi

Başakşehir maçında cezasını tamamlayacak olan Adem Büyük, Trabzonspor maçında sahada olabilecek.

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