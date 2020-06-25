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HaberlerGalatasaray Haberleri Son dakika... Tahkim Kurulu Galatasaray'ın cezasını onadı!
25.06.2020 - 18:23 | | DHA

Son dakika... Tahkim Kurulu Galatasaray'ın cezasını onadı!

Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın PFDK'nın verdiği 100 bin TL'lik para cezasına yaptığı itirazı reddetti.

Son dakika... Tahkim Kurulu Galatasaray'ın cezasını onadı!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın internet sitesinden yapılan açıklama üzerine verilen 100 bin TL para cezasına itirazını reddederek cezayı oybirliği ile onadı.

Tahkim Kurulundan yapılan açıklama şu şekilde:

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin PFDK'nın 18.06.2020 tarihli E.2019-2020/800 K.2019-2020/946 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;- Galatasaray Sportif Sınai ve Ticaret Yatırım A.Ş.'nin resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulması nedeniyle FDT'nin 38/3. ve 38/4. maddeleri uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut ,hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile, Karar verilmiştir.

Son dakika... Tahkim Kurulu Galatasarayın cezasını onadı

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