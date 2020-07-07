Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Son dakika | Tahkim Kurulu kararları açıklandı
07.07.2020 - 16:59 |

Son dakika | Tahkim Kurulu kararları açıklandı

Tahkim Kurulu, Konyaspor'dan Amir Hadziahmetovic ve Antalyaspor'dan Hakan Özmert'in cezalarının düşürülmesi konusunda yapılan itirazların reddedildiğini açıkladı.

Son dakika | Tahkim Kurulu kararları açıklandı
ABONE OL

TFF'den yapılan açıklama şu şekilde;

TFF Tahkim Kurulu 07 Temmuz 2020 günlü (28) sayılı olağanüstü toplantısında gündemindeki dosyaları inceleyerek aşağıdaki kararları almıştır. (*)
1. E.2020/141- K.2020/143

İttifak Holding Konyaspor Kulübü'nün futbolcusu Amir HADZIAHMETOVIC ile ilgili PFDK'nın 02.07.2020 tarihli E.2019-2020/818 K.2019-2020/971 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- İttifak Holding Konyaspor Kulübü'nün futbolcusu Amir HADZIAHMETOVIC'in rakip takım futbolcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT'nin 43.maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

2. E.2020/142- K.2020/144

Fraport TAV Antalyaspor Kulübü'nün futbolcusu Hakan ÖZMERT ile ilgili PFDK'nın 30.06.2020 tarihli E.2019-2020/822 K.2019-2020/968 sayılı kararına itirazı incelendi. Yapılan müzakere neticesinde;

- Fraport TAV Antalyaspor Kulübü'nün futbolcusu Hakan ÖZMERT'in ihraç sonrası müsabaka hakemlerine yönelik hakareti nedeniyle FDT'nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 resmi müsabakadan men ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

Son dakika | Tahkim Kurulu kararları açıklandı

Gianluigi Buffon 648 Maçla Serie A'da En Fazla Maça Çıkan Oyuncu Oldu

Son ve Lloris'in tartışması Jose Mourinho'yu memnun etti...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Tahkim Kurulu kararları açıklandı
    Son dakika | Tahkim Kurulu kararları açıklandı
  2. Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
    Gençlerbirliği Fenerbahçe maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...
  3. Mateja Kezman'ın son hali görenleri şaşırttı
    Mateja Kezman'ın son hali görenleri şaşırttı
  4. Giresunspor Asbaşkanı Usta: "Artık prestij maçlarına çıkacağız"
    Giresunspor Asbaşkanı Usta: "Artık prestij maçlarına çıkacağız"
  5. Necip Çarıkcı: Boluspor'u ligde tutacağız
    Necip Çarıkcı: Boluspor'u ligde tutacağız



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Rafael Nadal, Madrid Açık'a katılacak

Rafael Nadal, Madrid Açık'a katılacak

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan kaleci Lung'a fahri hemşehrilik teklifi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan kaleci Lung'a fahri hemşehrilik teklifi

Son dakika transfer haberleri - Balotelli, Al Sharjah yolcusu

Son dakika transfer haberleri - Balotelli, Al Sharjah yolcusu

Son dakika haberler - Galatasaray'ın Alanya kadrosunda Falcao yok

Son dakika haberler - Galatasaray'ın Alanya kadrosunda Falcao yok

Sıradaki Haber