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HaberlerBeşiktaş Haberleri SON DAKİKA | Tahkim'den Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi ve Fenerbahçe'ye ret
28.02.2020 - 17:32 |

SON DAKİKA | Tahkim'den Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi ve Fenerbahçe'ye ret

Tahkim Kurulu, Beşiktaş, Ahmet Çur Çebi ve Fenerbahçe'nin yardımcı antrenör Volkan Kazak'la ilgili yaptığı itirazı reddetti ve cezaları onadı.

SON DAKİKA | Tahkim'den Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi ve Fenerbahçe'ye ret

TFF Tahkim Kurulu'nun 28 Şubat 2020 tarihli kararları açıkladı. Yapılan açıklamada Beşiktaş Kulübü'nün, başkan Ahmet Nur Çebi'ye verilen 15 gün hak mahrumiyeti ve 20 bin TL'lik para cezası ile kulübe verilen 100 bin TL'lik para cezası hakkında yaptığı itirazların reddedildiği belirtildi.

Ayrıca Fenerbahçe Kulübü'nün, yardımcı antrenör Volkan Kazak'ın çarptırıldığı 1 resmi maçtan men ve 13 bin TL'lik para cezasına yaptığı itiraz da TFF Tahkim Kurulu tarafından reddedildi.

İşte kararlar:

Beşiktaş A.Ş. ve başkanı Ahmet Nur Çebi ile ilgili PFDK'nın 27.02.2020 tarihli E.2019-2020/704 K.2019-2020/823 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;

- Beşiktaş A.Ş.'nin resmi internet sitesinde sportmenliğe aykırı açıklamada bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/4. maddesi uyarınca 100.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Beşiktaş A.Ş.'nin başkanı Ahmet Nur Çebi'nin sportmenliğe aykırı açıklamalarda bulunulmasından dolayı FDT'nin 38/3-b. maddesi uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti ve 20.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

2. E.2020/74- K.2020/76

Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin antrenörü Volkan Kazak ile ilgili PFDK'nın 27.02.2020 tarihli E.2019-2020/698 K.2019-2020/829 sayılı kararına itirazı incelendi.Yapılan müzakere neticesinde;

- Fenerbahçe Futbol A.Ş.'nin antrenörü Volkan Kazak'ın müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FTD'nin 36/1-c ve 35/4. maddeleri uyarınca 1 resmi müsabakada soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 13.000,00 TL para cezası ile cezalandırılmasında sübut, hukuki niteleme ve cezanın tayini bakımından bir isabetsizlik bulunmadığı anlaşıldığından, başvurunun reddi ile cezanın onanmasına, oybirliği ile,

- Ertele talebinin reddine, oybirliği ile

Karar verilmiştir.

TFF Tahkim Kurulu

(*) İşbu karar sonuçları şekli düzeltmelere tabi olabilir.

SON DAKİKA | Tahkimden Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi ve Fenerbahçeye ret

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