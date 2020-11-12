Son dakika - Tamer Tuna'dan Skorer'e Kasımpaşa açıklaması

Nergis Aşkın - Skorer Özel

4-3’lük Trabzonspor galibiyetinin ardından sürpriz şekilde Mehmet Altıparmak ile yollarını ayıran Kasımpaşa’da Tamer Tuna İddiaları gündeme gelmişti.

Antalyaspor'dan ayrılan ve şu anda boşta olan Tamer Tuna, Kasımpaşa iddialarıyla ilgili Skorer'in sorularını yanıtladı.

Tamer Tuna, Nergis Aşkın’a yaptığı açıklamada, 'Şu an Bodrum’dayım. Bir süre dinleneceğim. Görüştüğüm herhangi bir kulüp yok.’ dedi.

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