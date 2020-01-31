Son dakika... Tarık Çamdal'ın yeni adresi Adana Demirspor oldu!

Antalyaspor ile sözleşmesini fesheden Tarık Çamdal'ın yeni adresi, TFF 1.Lig ekiplerinden Adana Demirspor oldu.

Demirspor, 28 yaşındaki oyuncu ile 1.5 yıllık sözleşme imzalandığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi. 2014 yılında Eskişehirspor'dan Galatasaray 'a 4 milyon 750 bin euro bonservis bedeli ile gelen ve 4,5 sezonda hem maliyeti hem de performansıyla çok tartışılan Tarık, Antalyaspor'da da beklentilerin altında kaldı. 28 yaşındaki oyuncu, Akdeniz ekibinde sadece 8 maçta forma giyebildi.

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