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24.10.2020 - 22:40 | | DHA

Son dakika | TFF 1. Lig'de Altay-Giresunspor maçı ertelendi

TFF 1. Lig'in 7. haftasındaki Altay-Giresunspor maçı ertelendi. Altay kulübünden yapılan açıklamada, "Kulüp genelinde toplam 34 pozitif vaka tespit edilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Son dakika | TFF 1. Lig'de Altay-Giresunspor maçı ertelendi
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TFF 1inci Ligde 25 Ekim Pazar günü İzmirde oynanması gereken Altay - Giresunspor maçı, ev sahibi ekipte yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi. Siyah-beyazlı kulüpten toplam 34 kişinin koronavirüs salgınına yakalandığı kaydedildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 Altay-Altınordu müsabakası öncesi yapılan Covid-19 testlerinde 9 futbolcumuzun, dün yapılan testlerde ise 8 futbolcumuzun sonuçları pozitif çıkmıştır.

Gelinen noktada A takım listemizde bulunan toplam 20 oyuncumuzun ve buna ek olarak genç oyuncu listesinde yer alan 4 futbolcumuzun sonuçları pozitif olup, toplamda 24 oyuncumuz için TFF ve Sağlık Bakanlığının ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir. Ayrıca Teknik Direktörümüz Yücel İldiz, 3 profesyonel takım antrenörü, 1 akreditasyon sorumlusu, 2 sağlık çalışına, 2 malzemeci ve 1 saha bakım görevlisi olmak üzere kulüp genelinde toplam 34 pozitif vaka tespit edilmiştir. TFF talimatları doğrultusunda 1inci Ligin 7nci haftasında oynanması gereken Giresunspor karşılaşması ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Son dakika | TFF 1. Ligde Altay-Giresunspor maçı ertelendi

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