Son dakika | TFF Başkanı Nihat Özdemir: 'Temmuz ayında seyircili oynayabiliriz'

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, CNN Türk'te Hakan Çelik ile Hafta Sonu programının konuğu oldu.

TFF Başkanı Özdemir, koronavirüs salgını sebebiyle ara verilen ve haziranda başlama kararı alınan ligleri, virüsün ekonomideki ve futboldaki yansımalarıyla ilgili merak edilen konulara açıklık getirdi.

Özdemir'in açıklamaları şu şekilde;

Bu bizim tek başıma aldığımız bir karar değil. Biz UEFA'nın bir üyesiyiz. Her zaman aldığımız kararları UEFA'ya danışarak alıyoruz. Yardımcım sayın Servet Özdemir UEFA'nın bir üyesi. UEFA'dan sürekli görüş alıyoruz. UEFA diyor ki bize son video konferansta 'Yapılabilirse, insan sağlığı başta olmak üzere; Temmuz sonuna kadar bunları bir tamamlayın. Ben de Avrupa maçlarını oynayayım, Ağustos sonunda da finali yapayım. Final de İstanbul da yapılacak. Bu da bizim için çok önemli.

'Belki Temmuz ayında seyircili olarak da başlayabiliriz'

Sayın Bakanımız Mehmet Kasapoğlu'yla yaptığımız toplantıda herkesin görüşü acaba Haziran ayında başlanabilir miydi. 7 tane üst senaryo, 3 tane de alt senaryo hazırladık. Sayın bakanın da görüşü buydu. Biz zaten diyoruz ki 'Şimdilik' haziran diyorum. Ama ben Temmuz ayında seyircili de başlayabilirim lige. Önemli olan ülkemizde COVID vakaları nasıl gidiyor. Avrupa ve dünyada bunu en iyi idare eden bizim ülkemiz. Vefat sayımız azalıyor. Her gün daha iyiye gidiyoruz. Alternatiflerimiz var. Zaman yönünden bir sıkıntımız yok. Belki biz temmuz ayındaki maçlarımızı şimdilik seyircisiz kararı olmasına rağmen belki biz seyircili oynayacağız. Stadyumdaki bütün giriş çıkış planlarını yaparak biz maçlarımızı oynayacağız. Belki seyircili de olabilir.

'Sağlık Bakanı Koca'yla bir fikir ayrılığı yok'

Başlangıç tarihi için sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'yla görüştük. Biz bekleyemeyiz dedim. Bugün Bundesliga başlıyor. Ne yaptılar, nasıl yaptılar. Almanya bizim için önemli bir rehber. Bİrçok ülke bizden kötü olmasına rağmen vaka açısından bugün liglerin başlama tarihini ilan ettiler. Ben de Fahrettin Koca'yla görüşürken bize dedi ki' Zaten özerk bir kurumsunuz. Karar size ait.' Ben de kendisine futbola dönüş protokolünü verdim. İnceledi, gayet de beğendi. Katiyyen Bakan Koca'yla bir fikir ayrılığı olmadı. Sürekli kendisini arıyorum, görüş alıyorum. Bizim tamamen enfekteyle ilgilenen sağlık ekibimiz var. İşinin uzmanı sağlık görevlileri var ekibimizde.

'Kulüplerin çoğunluğu oynamak istiyor'

Çok disiplinli ve ayrıntılı bir protokol hazırlayarak kulüplerimize yolladık. Tekrar altını çiziyorum sağlıktan hiçbir şekilde taviz vermeyiz. Futbolcumuzun, yöneticimizin sağlığı bizim için liglerden değerli. Biz ne olursa olsun bu ligi oynatacağız. Bizde voleybol, basketboldan farklı. Onlar kapalı salon sporu. Biz futbol olarak farklıyız. Açık havada oynuyoruz. Orada kulüpler oynamak istemiyorlar. Bizde 12-13 kulüp futbol oynayarak ligi tamamlamak istiyor. 1. Lig de oynamak istiyor. 2. 3. Lig bizim için 12 haziran erken diyor. Kademeli başlatmak istiyor diğer ligleri. 19 Haziran'da 1. Lig, sonraki haftalarda alt ligler olmak üzere başlatmak istiyoruz.

Öncelikle Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum. Sayın Albayrak'la birlikte sağlık durumunu yakından takip ediyorum. Bunun yanında spor camiasından birçok bireyimiz corona virüse yakalananlar oldu. Göksel Gümüşdağ da yakalandı ve ağır bir süreç geçirdi. Çok şükür şimdi iyi. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi önceki gün açıkladı korona virüs olduğunu. Kendisiyle görüştüm, herhangi bir semptom görülmemiş, durumu iyiymiş. Tek temennim iyi olup görevine dönmesi.

'Ligden düşme endişesi olanlara özel karar almayız'

Bütün takımlarımıza şunu diyorum; lütfen açık olun, adil olun, dürüst oldun. İstedikleri bir kararda onlar için özel karar alamayız. Lütfen adil olsunlar. Kendileri sık sık açıklamalarda bulunuyorlar. Sosyal medyadan paylaşımlar yapan birçok kulüp yetkilisi mesajlar yolluyorlar. Hiçbir sporun ferdi kendisi için özel bir karar beklemesin. Ligden düşecek olanlar, düşmemek için küme düşme kaldırılsın gibi kararlar beklemesin bizden. Ne derlerse desinler TFF, futbol ve futbolcularla ilgili kararda sağlığı önde tutacaktır. Biz kararımızdan adım atmayız. Onların açıklamalarıyla kendilerine yarar karar çıkartmamızı beklemesinler. Süper Lig'de tahmin ediyorum, ligde kalma durumunda endişe olan kulüp ve teknik direktörlerimizin bazı açıklamaları var oynamama noktasında. Onların bu açıklamalarının bizim kararımızda herhangi bir etkisi olamaz.

'Her takım kendi evinde oynayacak'

Tek bir planımız var. Bütün maçlar normal statüsünde seyircisiz olarak başlayacak. Bütün takımlar kendi stadında başlayacak. Herhangi bir senaryomuz bugüne kadar konuşulmadı. Daha liglerin başlamasına 1 ay. Ne olur ne biter henüz kesin ifadeler kullanmak istemiyorum. İşte İstanbul'da oynansın, Antalya'da oynansın gibi fikirler ortaya atılmış. Sayın Spor Bakanımıza da sorduk 'Böyle bir şeyden haberim yok' dedi. Bizim de yok. Süreç nereye gidecek son 1 ayda yaşayıp göreceğiz, ona göre karar alınır.

'Herkes futbol başlasın istiyor'

Yapılan anketlerin çok önemli bir kesimi futbolu çok özlediğini ve bugünkü şartlarda bile maç olsa koşa koşa gideceği belirtiyor. Ankete katılanların %89'u futbolun başlamasını istiyor. Avrupa'da çoğu lig erken başlıyor. Zaten UEFA da seyircisiz başlamak istiyor.

'Eğer futbolcu oynamak istemezse...'

Geçen hafta Kulüpler Birliği'nin yetkilileriyle bir araya gelerek FIFA'nın yayınladığı gibi futbolcu ile kulüp arasında bir anlaşmazlık olursa ne olacağı gibi durumda ne olacak konuları üzerine konuşup karar açıkladık. Herhangi bir anlaşmazlık olup da konu TFF'ye gelirse oturup kulübün ve futbolcunun dosyasına bakıp hukuki bir karar almaya çalışacağız. Ligde durumu nedir, maddi durumu nedir. Futbolcunun bugüne kadar ki tavırları nedir. UÇEKA dediğimizi çözüm kurumumuz bu kararları alarak yoluna devam edecek. Esas olan futbolcu ile kulüp arasında kendi yaptığı anlaşmalardır. O anlaşmaları da inceleyip bu kararları alacağız. Adil olmak çok önemli. Korona şartları bu kararları vermek daha da zor. Kulüplerin maddi durumlar ortada. Stadyum gelirleri, maç gelirler kalmamış. Kurumlarımız en adil kararı almaya çalışacaktır.

'Hep birlikte gelin fedakarlık yaparak ligleri oynayalım'

Avrupa'da 3 ülke liglerini tescil etti ve şampiyonu ilan etti. Bizde basketbol voleybol, hentbol şampiyon ilan etmeden ligleri tescil etti. Bizim 1. Lige baktığımızda zirveye yakında 3-4 takım var. Küme düşmeye yakın 3 tane takım var. Biz böyle bir karar alamayız. Böylesine nefes nefese olan bir ligde tek seçeneğimiz oynatarak ligi bitirmek. Çok haksızlık olur, isyan edenler olur. İnanılmaz derece insanları üzecek karar almak kolay değil. Hep birlikte gelin fedakarlık yaparak ligleri oynayalım. COVID olmasaydı belki bugün, bu hafta sonu şampiyonumuzu ilan edip kupasını veriyorduk. Hemen ligi bitirip Avrupa'ya odaklanacaktık. Sadece ülkemize değil tüm dünyanın başına gelen bir olay oldu. Önemli olan en iyi şekilde bu durumdan kurtulmaktır.

Kadınlar Ligi'ne biz çok önem veriyoruz. Dünya da kadın futboluna çok önem veriyor. FIFA'nın kadın futboluna ayırdığı bütçe milyar dolarları aşıyor. Biz daha yeni yeni değer veriyoruz. Evvela bu ligleri bir kesinleştirelim, kadınlar ligine de el atacağız. Sayın Tolunay Kafkas da kadınlar ligiyle ilgili kararı alacaktır.

'Bundesliga bizim için iyi bir rehber'

12 Haziran'da başlamazsak, 19 Haziran alternatifi var. Başka alternatifler var. Biz hiç oynamayacağız gibi bir alternatifi düşünmüyoruz. Bizim bütün arkadaşlarımızla birlikte bu ligleri oynatmak istiyoruz. Farklı yerlere çekilen durumlar olur oynatmazsak. O yüzden biz ligleri nasıl tamamlarız diye konuşuyoruz. Bundesliga bizim için iyi bir rehber olacaktır. Bundesliga'da bir takımın antrenörü karantinayı bozup yandaki markete diş macunu almaya gidiyor. Bu hafta takımının başında olamayacak. Biz de bu kadar yakından detaylı bir incelemeye ligi başlatacağız. Kulüpler Birliği'yle bir toplantı düzenleceğiz, 12 Haziran'da neler yapacağımıza dair. Sayın Spor Bakanı Kasapoğlu'nu da toplantımıza davet ettik. Eğer onun da takvimi uygun olursa toplantıya katılacak ve hep birlikte bu ligi oynatmak için kararı vereceğiz.

'Kulüpler Birliği Başkanları oynamak istiyor'

Biz kulüpler devamlı görüşme halindeyiz. Bizim en çok görüştüğümüz kişi kulüpler karar Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'dir. 1. ve 2. Lig Kulüpler Birliği Başkanlarıyla görüşüyoruz. Hepsi oynamak istiyor. Ama ligler içinde kulüp bazında farklı kararda olanlar var. Burada önemli olan TFF'nin karardır. Kulüpler de bu karara uymak zorundadır. Uymayan olursa o zaman oturulur onlar hakkında kararlar verilir. Biz hep onlarla görüşerek karar almaya çalışıyoruz zaten.

'Testi pozitif çıkanları ayırarak yola devam ederiz'

Eğer takımlar hazırlanırken, tesislerde sık sık test yaparak yollarına devam edecek. Bunlar için pozitif çıkanlar olabilir. Onları ayırarak yollarına devam edecekler. Bundesliga'da bir takımda 14 oyuncu kalsa dahi lige devam etmek kararı aldılar. Ne olursa olsunlar maçları oynatmak istiyorlar. Bizim de kararlılığımız bu yönde.

'Yayıncı kuruluş çok önemli bir ortağımız'

Bizim hep aldığımız kararların bir tarafı da ekonomidir. Bizim yayıncı kuruluş beIN Sports, önemli bir gelir elde ettiğimiz bir kurum. 4 büyük takımımızın gelirlerinin neredeyse %40'ı yayıncı kuruluş. Diğer takımların gelirlerinin %80'i yayıncı gelirleri. Biz bir karar alırken yayıncı kuruluşu da göz önüne almak zorundayız. beIN Sports'la bizim 5 senelik bir sözleşmemiz var. Bizim daha 2 sezon sözleşmemiz devam ediyor. Maçlar durduğu için beIN Sports da ödemeleri durdurdu. Onlar da haklı olarak reklam gelirlerinin durduğunu belirttiler. Daha 2 sezon sözleşmemiz var. Biz yolumuza devam etmek istiyoruz. Çok iyi bir yayın sistemi kurdular. Bizim en önemli stratejik ortaklarımızdan bir tanesi. Onlara danışarak da karar alıp yola devam ediyoruz.

Çanakkale'ye gideceğim buradan çıkınca. Çanakkale Köprüsü için gideceğim. Bizim için önemli bir proje. Dünyanın en büyük açıklığa sahip köprü olacak. Dünyanın en uzun köprüsü de 318 metre olarak. 3. ayın 18'ini temsil ediyor. Bugün son parçayı koyarak bu 318. metreye ulaşacağız. Bugünkü şartlara rağmen Türk ekonomisi çalışmaya devam ediyor. 1200 kişinin çalıştığı şantiyemizde henüz 1 tane vaka yok. Çünkü çok dikkat ettik. Kulüplerimiz de dikkat ederse aynı olumlu sonucu alırız.