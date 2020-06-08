Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Vefa Küçük'e mektup!
08.06.2020 - 19:11 | | DHA

Son dakika | TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Vefa Küçük'e mektup!

TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e mektup gönderdi

Son dakika | TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Vefa Küçük'e mektup!
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük'e mektup gönderdi.

Özdemir, Fenerbahçe Yönetimi ile kendisi arasında yaşanan tartışmaları izah etmesini isteyen Vefa Küçük'e teşekkür ederek, bu durumun sona ermesini dilediğini ifade etti. 

Nihat Özdemir, "Yayında bana yöneltilen soruya karşılık verdiğim cevapta asıl vurgulanmak istenen; tartışmaların o günden bugüne Türk futbolunda tekrar gündeme gelmemiş olmasıdır" dedi.

TFF Başkanı Nihar Özdemir'in Vefa Küçük'e gönderdiği mektup şu şekilde: '' Büyüğüm olarak ve üzerimde hakkınız olduğunu belirterek, son günlerde yapılan yanlış değerlendirmeler sonucunda gündem olan sözlerim ile ilgili, maksadımın ne olduğunu açıkça söylememe dair bir çağrıda bulundunuz. Divan kurulu, her külübün ve camianın en değerli organıdır. Bu kapsamda sizin sağ duyulu açıklamalarınıza istinaden şunu söylemek isterim ki; Yayında bana yöneltilen soruya karşılık verdiğim cevapta asıl vurgulanmak istenen; tartışmaların o günden bugüne Türk futbolunda tekrar gündeme gelmemiş olmasıdır. Konuşmamda başka bir maksat ve ima aramak, o çatı altında 18 sene boyunca yaptığım tüm hizmetlere haksızlık olur. Şahsım ile ilgili içten açıklamalarınıza teşekkür ediyor bu tartışmanın sizin de ümit ettiğiniz gibi artık sona ermesini diliyorum.''

Son dakika | TFF Başkanı Nihat Özdemirden Vefa Küçüke mektup

Son dakika | TFF Başkanı Nihat Özdemirden Vefa Küçüke mektup

Ferland Mendy'nin Real Madrid'le En İyi Anları

 

K League'de 5. haftada atılan tüm goller!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Vefa Küçük'e mektup!
    Son dakika | TFF Başkanı Nihat Özdemir'den Vefa Küçük'e mektup!
  2. Sivasspor'da teknik heyet ve futbolcularda Kovid-19'a rastlanmadı
    Sivasspor'da teknik heyet ve futbolcularda Kovid-19'a rastlanmadı
  3. Rıza Çalımbay: Tek gayemiz ilk maçımızı kazanmak
    Rıza Çalımbay: Tek gayemiz ilk maçımızı kazanmak
  4. Hakan Çalhanoğlu'nun kuzen Kerim Çalhanoğlu, Schalke ile anlaştı
    Hakan Çalhanoğlu'nun kuzen Kerim Çalhanoğlu, Schalke ile anlaştı
  5. Almanya Kupası, La Liga ve Bundesliga karşılaşmaları D-Smart ve D-Smart GO’da!
    Almanya Kupası, La Liga ve Bundesliga karşılaşmaları D-Smart ve D-Smart GO’da!



İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

ASVEL, Kevarrius Hayes'i kadrosuna kattı

ASVEL, Kevarrius Hayes'i kadrosuna kattı

TOFAŞ, ABD'de oynayan basketbolcu Alihan Demir'i transfer etti

TOFAŞ, ABD'de oynayan basketbolcu Alihan Demir'i transfer etti

Bournemouth, Harry Wilson'ın sözleşmesini uzattı

Bournemouth, Harry Wilson'ın sözleşmesini uzattı

Sivasspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Denizlispor maçı hazırlıkları sürüyor

Sıradaki Haber