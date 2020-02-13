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HaberlerBeşiktaş Haberleri Son dakika | TFF, Göztepe-Beşiktaş maçı için toplandı
13.02.2020 - 13:36 |

Son dakika | TFF, Göztepe-Beşiktaş maçı için toplandı

TFF'nin olağanüstü toplantısı başladı. Toplantı sonunda Göztepe-Beşiktaş ve Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçlarının tekrarıyla ilgili kararın çıkması bekleniyor.

Son dakika | TFF, Göztepe-Beşiktaş maçı için toplandı

TFF'nin olağanüstü toplantısı başladı. Toplantı sonunda Göztepe-Beşiktaş ve Gençlerbirliği-Gaziantep FK maçlarının tekrarıyla ilgili kararın çıkması bekleniyor. Toplantının 1-1.5 saat sürmesi ve ardından kararın açıklanması bekleniyor.

Ligde 26 Ocak’ta oynanan Göztepe-Beşiktaş mücadelesinin 43. dakikasında Kara Kartal’dan Tyler Boyd sakatlanmış, takım arkadaşı Douglas da kendi ceza sahası yan çizgisinden topu orta sahaya doğru uzaklaştırmıştı. Hakem Hüseyin Göçek de top havadayken sakatlık gerekçesiyle maçı durdurmuştu. Göçek, pozisyonun ardından yeni kurala göre topu Beşiktaşlı oyunculara vermesi gerekirken eski kuralı uygulayıp meşin yuvarlağı Göztepeli futbolculara bırakmış, ilerleyen pozisyonda serbest vuruş kazanan ev sahibi ekip, frikikten gelişen atakta golü bulmuştu ve mücadele 2-1 sona ermişti.

Son dakika | TFF, Göztepe-Beşiktaş maçı için toplandı

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