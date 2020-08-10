Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Son dakika | TFF ile Kulüpler Birliği arasındaki toplantı sona erdi!
10.08.2020 - 18:18 | | AA

Son dakika | TFF ile Kulüpler Birliği arasındaki toplantı sona erdi!

TFF yöneticileri ile Kulüpler Birliği temsilcilerinin yaptığı toplantı sona erdi. Toplantıda Kulüpler Birliği, yüzde 15'lik sapmanın yüzde 40'a çıkarılmasını istedi. Öte yandan Fenerbahçe, ana para ödemesinin harcama limitlerinden kaldırılmasını talep etti. Galatasaray ve Trabzonspor bunu kabul etmedi

ABONE OL

Süper Lig'de yer alan 8 kulübün başkan ve yöneticileri, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu ile takım harcama limitleriyle ilgili görüşme gerçekleştirdi. 

TFF'nin Riva'daki tesislerinde düzenlenen toplantıya; TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, TFF Kulüp Lisans Kurulu üyeleri ile Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, vakfın başkan yardımcı ve Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, başkan yardımcısı Yusuf Günay, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk ve Kasımpaşa Kulübü yöneticisi Fatih Saraç katıldı. 

Öğleden sonra başlayan toplantı, yaklaşık 3 saat sürdü. Toplantının ardından kulüp temsilcileri Riva'dan ayrılırken TFF Yönetim Kurulu, TFF Kulüp Lisans Kurulu ile yaklaşık 1 saat süren bir toplantı daha yaptı.

Fenerbahçe'den talep
Trt Spor'un haberine göre; Fenerbahçe, ana para ödemesinin harcama limitlerinden kaldırılmasını talep etti. Nihat Özdemir, bu konuda tüm kulüplerin ıslak imzasının olması gerektiğini söyledi. Trabzonspor kabul etmedi. Galatasaray ise önümüzdeki sezondan itibaren geçerli olmak üzere kabul etti.

Kasımpaşa kulübü ise harcama limitlerine gelirlerin 3'te 1'inden fazlasının yansıtılmasını talep etti. Kulüpler Birliği, yüzde 15'lik sapmanın yüzde 40'a çıkarılmasını istedi.

Son dakika | TFF ile Kulüpler Birliği arasındaki toplantı sona erdi

Sivasspor'un Kasımpaşa Yolculuğu

Süper Lig kulüpleri, TFF ile takım harcama limitini görüştü
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Gaziantep açıkladı! Furkan Soyalp için Başakşehir ile anlaşıldı
    Gaziantep açıkladı! Furkan Soyalp için Başakşehir ile anlaşıldı
  2. Gaziantep FK, kaleci Çağlar Şahin Akbaba'yı transfer etti!
    Gaziantep FK, kaleci Çağlar Şahin Akbaba'yı transfer etti!
  3. Köln'ün yeni sezon formasında cami silüetine yer verildi
    Köln'ün yeni sezon formasında cami silüetine yer verildi
  4. Son dakika | TFF ile Kulüpler Birliği arasındaki toplantı sona erdi!
    Son dakika | TFF ile Kulüpler Birliği arasındaki toplantı sona erdi!
  5. Denizlispor, Oğuz Yılmaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı
    Denizlispor, Oğuz Yılmaz ile 3 yıllık sözleşme imzaladı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri tamamlandı

Fenerbahçe'de sağlık kontrolleri tamamlandı

Galatasaraylı basketbolcular sağlık kontrolünden geçti

Galatasaraylı basketbolcular sağlık kontrolünden geçti  

MotoGP'de Marc Marquez, sakatlığı nedeniyle peş peşe 3. yarışı kaçıracak

MotoGP'de Marc Marquez, sakatlığı nedeniyle peş peşe 3. yarışı kaçıracak

Giresunspor, teknik direktör Hakan Keleş ile anlaştı

Giresunspor, teknik direktör Hakan Keleş ile anlaştı

Sıradaki Haber