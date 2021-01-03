Son dakika - TFF yöneticisi: "Galatasaraylı yönetici bize küfür etti"

TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem Galatasaray - Antalyaspor maçında TFF'ye yönelik Galatasaraylı Yönetici Mahmut Recevik'in ağır küfürler ettiğini söyledi.

Beyaz TV'ye konuşan İsmail Erdem açıklamasında küfürler edildikten sonra stadı terk ettiğini belirterek gerekli şikayetleri yapacağını belirterek olayı şu sözlerle anlattı:

"TFF olarak girişimde bulunacağız"

"Hakemin kırmızı kart göstermesinden sonra protokol tribünün önünde hakeme bağırma çağırma oldu. Oradan birisi bir vatandaş TFF'de zor duruma düşüyor dedi. Oradan başka birisi ağıza alınmayacak şeyler söylendi. Bizim de bunu kabullenme şansımız yok. Ben de bağırıp çağırdım kimse çıkmadı. Sonra da kalkıp stattan çıktım. Mahmut Recevik diye birisiymiş benim duyduğum. TFF olarak girişimde bulunacağız, maçın gözlemcisi temsilcisi tespit etti mi bilemiyorum."

"Tamamen ahlaksızlık"

TFF'yi temsilen orada Ali Düşmez ile oradaydık, hakareti kabullenecek halimiz yok. Oradan çıktıktan sonra da TFF'yi temsilen gereken şikayetimizi bildireceğiz, disiplin kurulu ve TFF'nin organları ne düşünür bilemeyiz ama bunu kabul edecek halimiz yoktu. Tamamen ahlaksızlık. Hakemin hatası olur olmaz ayrı bir şey ama orada TFF'nin tüzel kişiliğine hakareti kabul edemeyiz. Bunun karşılığında hukuki haklarımızı kullanacağız, kullanmalıyız"

"Hukukçularımızla görüştükten sonra şikayet edeceğim"

"Galatasaray yönetiminde orada Sayın Mustafa Cengiz bizimle birlikteydi, Abdurrahim bey ve farklı yöneticiler de vardı. Orada anlık olay oldu zaten. Tolunay Kafkas da benim arkamdaydı o da benden sonra çıkmış. Hukukçularımızla birlikte görüştükten sonra yapmamız gereken başvurularımızı yapacağız"

"Hakem doğru veya eksik karar verir onu biz değerlendiremeyiz. Hakemin değerlendirmesi kırmızı kart. Hakeme tepkiler verildi kırmızı karttan sonra ama TFF'yi hitap ederek o lafların söylenmesi tamamen ahlaksızlık. Sporun ruhuna aykırı. Futbolun patronu TFF'dir. Orada TFF'ye yönelik sözlerin kabul edilme durumu yok. Şahsen şikayetçi olacağım"

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