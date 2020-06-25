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25.06.2020 - 20:31 |

Son dakika | TFF'den 2. Lig ve 3. Lig için açıklama! Başlama tarihi 18 Temmuz...

TFF'den TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig maçları için açıklama geldi. Açıklamada, "Yönetim Kurulu, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarının tamamlanması konusunda yaptığı değerlendirme sonucunda, daha önce açıklandığı gibi bu iki ligin 18 Temmuz 2020'den itibaren oynatılması kararını vermiştir." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika | TFF'den 2. Lig ve 3. Lig için açıklama! Başlama tarihi 18 Temmuz...
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen 2'nci ve 3'üncü ligde maçların 18 Temmuz'dan itibaren oynatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Son dakika | TFFden 2. Lig ve 3. Lig için açıklama Başlama tarihi 18 Temmuz...

Federasyondan yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu, bugün Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gündemdeki konuları görüşmek üzere rutin toplantısını gerçekleştirmiştir. Toplantıda yönetim kurulu, gündem maddelerinden birisi olan Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakalarının tamamlanması konusunda yaptığı değerlendirme sonucunda, daha önce açıklandığı gibi bu iki ligin 18 Temmuz'dan itibaren oynatılması kararını vermiştir." ifadelerine yer verildi. 

Açıklamada, her iki ligde kalan maçların programının en kısa sürede kamuoyu ile paylaşılacağı kaydedildi.

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