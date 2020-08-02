Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerFutbol Haberleri Son dakika - TFF'den Adana Demirspor açıklaması
02.08.2020 - 16:47 |

Son dakika - TFF'den Adana Demirspor açıklaması

TFF, bir açıklama yaparak Adana Demirspor'un Süper Lig'e alınacağı iddialarına cevap verdi!

Son dakika - TFF'den Adana Demirspor açıklaması
ABONE OL

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Süper Lig'de takım sayısının artırılması yönündeki talepler üzerine, "TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanmasına; Kulüpler Birliği'nin ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak talebini değerlendirerek karar vermiştir" açıklamasını yaptı.

Federasyondan yapılan açıklama şöyle;

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun 29 Temmuz 2020 tarihinde aldığı Süper Lig, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de düşmenin olmayacağına dair kararının ardından, son günlerde konunun çeşitli değerlendirmelere yol açması üzerine bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Özellikle Süper Lig'de takım sayısının artırılması hususunda bazı kulüplerimiz ve yöneticileri ile bir çok kesim tarafından çeşitli görüşler ortaya atılmıştır.

Hatırlatmak isteriz ki, Süper Lig'e çıkan son takım TFF 1. Lig Play-Off Finali'nde penaltılar sonucunda, Fatih Karagümrük takımı olmuştur.

Son dakika - TFFden Adana Demirspor açıklaması

Adana Demirspor Kulübü Başkanı Sayın Murat Sancak, finalin kaybedilmesi sonrasında Fatih Karagümrük'ü tebrik ederek, sonucu kabul ettikleri yönünde değerlendirmede bulunmasına rağmen, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar'ın sosyal medyadan Süper Lig'in 22 takımla oynanması ve Adana Demirspor'un Süper Lig'e alınması yönünde "ilgili yerlerle görüştüğünü" ifade etmesi maksadını aşmaktadır.

Bu tarz söylemler, kamuoyunda farklı yorumlara ve beklentilere yol açmakta, aynı zamanda Türk futboluna zarar vermektedir.

Şunu önemle ifade etmek isteriz ki, TFF Yönetim Kurulu, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun 21 takımla oynanmasına; Kulüpler Birliği'nin ligden düşmenin kaldırılmasına yönelik ortak talebini değerlendirerek karar vermiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Futbol Federasyonu

    Gökhan İnler'den şampiyonluk yorumu!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika - TFF'den Adana Demirspor açıklaması
      Son dakika - TFF'den Adana Demirspor açıklaması
    2. Son dakika - Trabzonspor, Eddie Newton ile devam edileceğini açıkladı!
      Son dakika - Trabzonspor, Eddie Newton ile devam edileceğini açıkladı!
    3. Günün En Çok Oynanan Maçları
      Günün En Çok Oynanan Maçları
    4. Bakan Kasapoğlu'ndan Merih Demiral'a tebrik telefonu
      Bakan Kasapoğlu'ndan Merih Demiral'a tebrik telefonu
    5. Hasan Kartal: ‘Rizespor kulübüyle iplerini koparttırdılar’
      Hasan Kartal: ‘Rizespor kulübüyle iplerini koparttırdılar’



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Antalyaspor, yeni sezona iki kampla hazırlanacak

    Antalyaspor, yeni sezona iki kampla hazırlanacak

    Igor Kokoskov İstanbul yolunda

    Igor Kokoskov İstanbul yolunda

    Trabzonspor Kulübünün 53. kuruluş yıl dönümü kutlandı

    Trabzonspor Kulübünün 53. kuruluş yıl dönümü kutlandı

    Göztepe'de mesai yoğun olacak

    Göztepe'de mesai yoğun olacak

    Sıradaki Haber