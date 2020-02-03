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03.02.2020 - 18:58 | | AA

Son dakika... TFF'den Nihat Özdemir açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in istifa ettiği yönündeki iddialar üzerine TFF açıklama yaptı. Açıklamada, "Başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in istifa ettiğine dair açıklamalar hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Son dakika... TFF'den Nihat Özdemir açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), başkan Nihat Özdemir'in istifa ettiği haberlerini yalanladı.

TFF'den yapılan açıklamada, "Sosyal medyada yer alan federasyon başkanımız Sayın Nihat Özdemir'in istifa ettiğine dair açıklamalar, hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır. TFF Başkanı Sayın Nihat Özdemir ve yönetim kurulu görevinin başında olup, asılsız iddialara itibar edilmemelidir." denildi.

Özdemir, 1 Haziran 2019’da TFF başkanlığına seçilmişti.

Son dakika... TFFden Nihat Özdemir açıklaması

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