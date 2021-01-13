Son dakika | TFF'den yeni yabancı kararı

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in daveti üzerine Riva'da bir araya gelen Kulüpler Birliği Vakfı, öncelikle kendi aralarında bir toplantı yaptı.

Dört büyüklerin başkanlarının yer aldığı toplantıda, Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ yer almazken, dayısı vefat eden Yeni Malatya Başkanı Adil Gevrek de toplantıda bulunamadı. İstanbul'a gelemeyen bazı kulüp başkanları da görüşmeye online olarak katıldı.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ise kulüplerin toplantısı başladıktan sonra görüşmeye dahil oldu.

Birçok konunun yer aldığı toplantıda en çarpıcı konu ise yabancı sayısı oldu. Özellikle 35 kişilik kadroda yer alan 14 yabancı listesine giremeyen futbolcuların kendilerini hukuksal olarak zor durumda bırakmasından şikayetçi olan kulüpler, bu konunun en azından pandemi döneminde çözüme kavuşturulmasını istedi.

Daha önce Beşiktaş tarafından ortaya atılan bu görüş, bazı kulüpler tarafından da olumlu karşılandı. Türkiye Futbol Federasyonu'na iletilen bu düşünce, olumlu karşılık buldu.

TFF'nin, Süper Lig statüsünde geçici bir değişiklik yaparak, 35 kişilik kulüp listesinde bulunacak yabancı sayısının 16'ya çıkarılabileceği dile getirildi. Son kararı TFF Yönetim Kurulu verecek.

Süper Lig'de tarihe geçen seriler