16.10.2020 - 07:00 |
Son dakika | THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko'nun konuğu Bayern Münih
THY Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe Beko, bugün Almanya ekibi Bayern Münih’i ağırlayacak.
THY Avrupa Ligi 4. hafta maçında Fenerbahçe Beko, bugün Almanya ekibi Bayern Münih’i ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.45’te başlayacak. İki takım arasında THY Avrupa Ligi’nde oynanan son 7 maçın 6’sını sarı-lacivertliler, birini ise Bayern kazandı.
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