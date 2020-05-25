25.05.2020 - 13:49 |
Son dakika - THY Euroleague ve Euro Cup iptal edildi
THY EuroLeague ve EuroCup'ta sezonlar iptal edildi. Kulüpler sezonun iptal edilmesinde anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.
Emre Topaloğlu - Skorer Dış Haberler
Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun boy gösterdiği Euroleague için karar verildi. Az önce yapılan toplantıda tüm kulüpler sezonun iptal edilmesinde anlaşma sağladı. Gelecek sezon EuroLeague aynı 18 takımla devam edecek.
Aynı şekilde Euro Cup'ın iptali için de kulüpler anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın yapılması bekleniyor.
Bartomeu'dan 'iptal' önerisi
Toplantıda ilk konuşma yapan Euroleague CEO'su Jordi Bartomeu kulüplere, ligi iptal etme önerisi yapmıştı.
Bartomeu konuşmasında, oyuncu sakatlıklarından ve geri dönüş planının mevcut koşullardan dolayı doğru olarak uygulanamayacağındna dolayı ligi iptal etmenin daha doğru olacağını belirtmişti.
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