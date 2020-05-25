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25.05.2020 - 13:49 |

Son dakika - THY Euroleague ve Euro Cup iptal edildi

THY EuroLeague ve EuroCup'ta sezonlar iptal edildi. Kulüpler sezonun iptal edilmesinde anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Son dakika - THY Euroleague ve Euro Cup iptal edildi
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Emre Topaloğlu - Skorer Dış Haberler

Anadolu Efes ve Fenerbahçe  Beko'nun boy gösterdiği Euroleague için karar verildi. Az önce yapılan toplantıda tüm kulüpler sezonun iptal edilmesinde anlaşma sağladı. Gelecek sezon EuroLeague aynı 18 takımla devam edecek. 

Aynı şekilde Euro Cup'ın iptali için de kulüpler anlaşma sağladı. Resmi açıklamanın yapılması bekleniyor. 

Bartomeu'dan 'iptal' önerisi

Toplantıda ilk konuşma yapan Euroleague CEO'su Jordi Bartomeu kulüplere, ligi iptal etme önerisi yapmıştı.

Bartomeu konuşmasında, oyuncu sakatlıklarından ve geri dönüş planının mevcut koşullardan dolayı doğru olarak uygulanamayacağındna dolayı ligi iptal etmenin daha doğru olacağını belirtmişti. 

Son dakika - THY Euroleague ve Euro Cup iptal edildi

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