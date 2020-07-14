Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasketbol Haberleri Son dakika | TOFAŞ, Jeremy Simmons'u transfer etti
14.07.2020 - 17:04 | | BURSA (AA) -

Son dakika | TOFAŞ, Jeremy Simmons'u transfer etti

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 2,04 metre boyundaki ABD'li pivot Jeremy Simmons'u kadrosuna kattı.

Son dakika | TOFAŞ, Jeremy Simmons'u transfer etti
ABONE OL

TOFAŞ Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre, geçen sezon İtalya'nın Varese takımında forma giyen Jeremy Simmons ile anlaşma sağlandı.

Son dakika | TOFAŞ, Jeremy Simmonsu transfer etti

Pota altı ve ribauntlardaki mücadeleci kimliğiyle dikkati çeken 31 yaşındaki pivot, 2019-2020 sezonunda İtalya liginde 10,4 sayı, 9,2 ribaunt ve 1,6 asist ortalamalarıyla oynadı.

 

 

Beşiktaş'a geri dönen Oğuzhan Özyakup çalışmalarına devam ediyor...
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Son dakika | Başkan Çebi'den flaş açıklama! Dorukhan ve Sergen Yalçın...
    Son dakika | Başkan Çebi'den flaş açıklama! Dorukhan ve Sergen Yalçın...
  2. Süleyman Bölünmez: Kulüp adı ve renkleri değişecek
    Süleyman Bölünmez: Kulüp adı ve renkleri değişecek
  3. Hidayet Türkoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
    Hidayet Türkoğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
  4. Klopp ve Mourinho'dan CAS'ın City kararına tepki!
    Klopp ve Mourinho'dan CAS'ın City kararına tepki!
  5. Kulüpler Birliği Vakfı'ndan Cengiz'e geçmiş olsun ziyareti
    Kulüpler Birliği Vakfı'ndan Cengiz'e geçmiş olsun ziyareti



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika | PFDK'dan Volkan Demirel'e maske cezası!

Son dakika | PFDK'dan Volkan Demirel'e maske cezası!

Son dakika | Anadolu Efes'te Sertaç Şanlı'dan 1+1 yıllık imza...

Son dakika | Anadolu Efes'te Sertaç Şanlı'dan 1+1 yıllık imza...

Bournemouth maçında kırmızı kart gören Çağlar Söyüncü, 3 maç ceza aldı

Bournemouth maçında kırmızı kart gören Çağlar Söyüncü, 3 maç ceza aldı

Bianka Busa'nın Fenerbahçe mutluluğu

Bianka Busa'nın Fenerbahçe mutluluğu

Sıradaki Haber