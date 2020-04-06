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HaberlerFenerbahçe Haberleri Son dakika | Tolga Ciğerci'ye sürpriz transfer teklifi...
06.04.2020 - 09:40 | | TAKVİM

Son dakika | Tolga Ciğerci'ye sürpriz transfer teklifi...

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Tolga Ciğerci'ye eski takımı Hertha Berlin talip oldu. Alman ekibi 28 yaşındaki yıldızın menajeri ile ilk teması kurdu.

Son dakika | Tolga Ciğerci'ye sürpriz transfer teklifi...

Fenerbahçe  ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Tolga Ciğerci'ye eski takımı Hertha Berlin talip oldu.

Alman ekibi 28 yaşındaki yıldızın menajeri ile ilk teması kurdu. Tolga'nın sarı lacivertli ekipte devam edip etmeyeceği merak konusu. Tolga Ciğerci transferin son gününde Galatasaray'dan sözleşmesini feshedip Fenerbahçe'ye gelmişti.

Son dakika | Tolga Ciğerciye sürpriz transfer teklifi...

 

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