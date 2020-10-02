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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Son dakika | Tottenham, Carlos Vinicius'u Benfica'dan kiraladı
02.10.2020 - 09:57 | | ANKARA (AA)

Son dakika | Tottenham, Carlos Vinicius'u Benfica'dan kiraladı

İngiltere Premier Lig takımlarından Tottenham, Brezilyalı santrfor Carlos Vinicius'u bir yıllığına kiralama konusunda Benfica ile anlaştı.

Son dakika | Tottenham, Carlos Vinicius'u Benfica'dan kiraladı
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Benfica Kulübünden yapılan açıklamaya göre taraflar, Vinicius'un sezon sonuna kadar Tottenham'da oynaması konusunda 3 milyon avroya el sıkıştı.

Satın alma opsiyonu bulunan Tottenham'ın, 42 milyon avro daha ödeyerek 25 yaşındaki oyuncunun bonservisini alabileceği de ifade edildi.

Ülkesinin Palmeiras kulübünün altyapısından yetişen Vinicius, Benfica'dan önce Rio Ave ve Monaco'da oynadı.

Son dakika | Tottenham, Carlos Viniciusu Benficadan kiraladı

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