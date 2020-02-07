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HaberlerTrabzonspor Haberleri Son dakika | Tottenham'dan Uğurcan Çakır'a 25 milyon euroluk resmi teklif
07.02.2020 - 12:46 |

Son dakika | Tottenham'dan Uğurcan Çakır'a 25 milyon euroluk resmi teklif

Bu sezon ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'a Tottenham'dan 25 milyon Euro'luk teklif geldiği ifade edildi.

Sergilediği performansla Avrupa’yı peşine takan Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan Çakır’ın talipleri her geçen gün artıyor. Geçen hafta oynanan Trabzonspor – Fenerbahçe maçına izleme ekibini gönderen Manchester City’e Uğurcan transferinde rakip çıktı. 

Asist Analiz'in haberine göre Premier Lig ekiplerinden Tottenham, 23 yaşındaki kaleci için bordo-mavililere 25 milyon Euro bonservis bedeli teklif ettiği öğrenildi.
Uğurcan Çakır’ı kadrosuna katmak için elini çabuk tutmak isteyen Tottenham, bu transferde Manchester City’nin önüne geçmenin hesaplarını yapıyor.

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Öte yandan Manchester United ve Real Madrid gibi dev kulüplerin de Uğurcan Çakır’ı takibe aldığı bilinirken, en somut girişimin İngiliz kulübü Tottenham tarafından geldiği ifade edildi.

23 yaşındaki kaleci bordo-mavili formayla bu sezon 26 maça çıktı.

Son dakika | Tottenhamdan Uğurcan Çakıra 25 milyon euroluk resmi teklif

Son dakika | Tottenhamdan Uğurcan Çakıra 25 milyon euroluk resmi teklif

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