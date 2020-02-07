Son dakika | Tottenham'dan Uğurcan Çakır'a 25 milyon euroluk resmi teklif

Sergilediği performansla Avrupa’yı peşine takan Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan Çakır’ın talipleri her geçen gün artıyor. Geçen hafta oynanan Trabzonspor – Fenerbahçe maçına izleme ekibini gönderen Manchester City’e Uğurcan transferinde rakip çıktı.

Asist Analiz'in haberine göre Premier Lig ekiplerinden Tottenham, 23 yaşındaki kaleci için bordo-mavililere 25 milyon Euro bonservis bedeli teklif ettiği öğrenildi.

Uğurcan Çakır’ı kadrosuna katmak için elini çabuk tutmak isteyen Tottenham, bu transferde Manchester City’nin önüne geçmenin hesaplarını yapıyor.

“Devlerin radarında”

Öte yandan Manchester United ve Real Madrid gibi dev kulüplerin de Uğurcan Çakır’ı takibe aldığı bilinirken, en somut girişimin İngiliz kulübü Tottenham tarafından geldiği ifade edildi.

23 yaşındaki kaleci bordo-mavili formayla bu sezon 26 maça çıktı.