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20.11.2020 - 07:00 |

Son dakika - Trabzonspor, Abdullah Avcı ile çıkışa geçmek istiyor!

Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetimindeki ilk maçında kazanmak istiyor, BB Erzurum önünde 5 maçlık galibiyet hasretini bitirmeyi hedefliyor

Son dakika - Trabzonspor, Abdullah Avcı ile çıkışa geçmek istiyor!
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Süper Lig’de 9. haftada evinde BB Erzurumspor ile karşılaşacak Trabzonspor, yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde oynayacağı ilk maçta galibiyet almaya çalışacak.
Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak ligde 17. sırada yer alan bordo-mavililer, milli arada takımın başına getirilen Avcı ile 57 günlük kazanamama hasretini gidermenin mücadelesini verecek.

Ligdeki tek galibiyetini sahasında 26 Eylül’de Yeni Malatyaspor ile oynanan 3. hafta müsabakasında 3-1’lik sonuçla elde eden Karadeniz ekibi, daha sonra çıktığı 5 karşılaşmada da galip gelemeyerek sadece 2 puan topladı.
Kasımpaşa’ya evinde 4-3 yenildikten sonra İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton’un görevine son veren Karadeniz ekibi, son olarak da Futbol İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu yönetiminde deplasmanda çıktığı Aytemiz Alanyaspor maçından da 1-1’lik beraberlikle ayrılmıştı.

Son dakika - Trabzonspor, Abdullah Avcı ile çıkışa geçmek istiyor

Çalışmalar sürüyor
Trabzonspor, Süper Lig’in 9. haftasında 22 Kasım Pazar günü sahasında BB Erzurumspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda, teknik ısınma hareketlerinin ardından koordinasyon, reaksiyon, 5’e 2 çalışmaları ve gruplar halinde taktiksel çalışmalar gerçekleştirildi.

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